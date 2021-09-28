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В Кремле допустили возможность усовершенствования законов о ЧВК

Песков не исключил, что изменения могут последовать "в случае выявления каких-то противоречий".

28 сентября, 11:42
<p>Фото © ТАСС / SERGEI ILNITSKY</p>

Фото © ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Вопрос правового регулирования деятельности частных военных компаний (ЧВК) в Кремле на сегодняшний день не обсуждается. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не исключил, что в данной сфере может потребоваться совершенствование законодательства.

"У этой деятельности может быть много аспектов. <...> Конечно, в случае выявления каких-то противоречий потребуется совершенствование законодательства", — сказал Песков.

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Пресс-секретарь главы государства отметил, что сегодня существует ряд компаний, которые оказывают консультационные и охранные услуги, в том числе за пределами России. Но пока вопрос о противоречии их деятельности статье Уголовного кодекса РФ о наёмничестве на повестку дня президента не ставился.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил, что деятельность частной военной компании "Вагнер" в Мали повлечёт за собой серьёзные последствия. При этом в МИД России заявили, что Москва не имеет никакого отношения к сотрудничеству властей Мали и российской ЧВК.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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