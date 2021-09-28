В Кремле допустили возможность усовершенствования законов о ЧВК

Вопрос правового регулирования деятельности частных военных компаний (ЧВК) в Кремле на сегодняшний день не обсуждается. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не исключил, что в данной сфере может потребоваться совершенствование законодательства.

"У этой деятельности может быть много аспектов. <...> Конечно, в случае выявления каких-то противоречий потребуется совершенствование законодательства", — сказал Песков.