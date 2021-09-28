СК возбудил в отношении Навального дело о создании экстремистского сообщества

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК. Кроме него фигурантами дела стали Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Иван Жданов и другие сотрудники ФБК*.

"Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении А. Навального, Л. Волкова, И. Жданова и иных лиц и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении Л. Соболь, Г. Албурова, Р. Шаведдинова, В. Гимади, П. Зеленского, Р. Мулюкова и иных лиц", — отметили в СК.

Напомним, что в апреле текущего года Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.

Сам Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области: по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".