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СК возбудил в отношении Навального дело о создании экстремистского сообщества

Этим летом Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал ФБК, признав организацию экстремистской.

28 сентября, 11:51
<p> Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMuZpBLl6UM/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">navalny</a> </p>

Фото © Instagram / navalny

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК. Кроме него фигурантами дела стали Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Иван Жданов и другие сотрудники ФБК*.

"Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении А. Навального, Л. Волкова, И. Жданова и иных лиц и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении Л. Соболь, Г. Албурова, Р. Шаведдинова, В. Гимади, П. Зеленского, Р. Мулюкова и иных лиц", — отметили в СК.

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Напомним, что в апреле текущего года Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.

26 апреля в связи с поданным иском Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального, а на следующий день Мосгорсуд ограничил деятельность самого ФБК. А 9 июня Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал ФБК, признав организацию экстремистской. Решение вступило в силу 4 августа.

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Сам Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области: по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".

* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.


Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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