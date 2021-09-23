Задний двор Байдена и ФБК: Почему чета Ашурковых решила торговать оптом Россией Журналист Игорь Мальцев — о том, как живёт исполнительный директор ФБК* и почему соревнуется с другими в предложении покарать Россию. 23 сентября, 18:41 Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

У каждого процесса в жизни есть неумолимая логика. Это когда, сказав "а", придётся рано или поздно говорить "б". Есть своя логика и у предательства. Ступивший на эту дорожку вынужден каждый день совершать всё новое и новое преступление против совести — и уже не свернуть.

Тем более что люди, к которым ты пошёл торговать родиной оптом и в розницу, просто не дадут тебе остановиться — они будут толкать тебя под руку, направлять и подбадривать — "давай-давай". Так было со всеми и всегда — и с послереволюционными организациями типа Народно-трудового союза, направленного против России, и с перебежчиками из спецслужб, и с теми, кто ехал за свободой, а попадал на мюнхенскую радиостанцию с тем же названием. И логично от критики и недовольства переходил напрямую к враждебной деятельности и работе на спецслужбы чужих государств.

Предателей сортируют как на конвейере — сначала спецслужбы страны, куда перебежчик непосредственно высаживается. Если он тупой и неинтересный, он там и остаётся. Если его можно разыгрывать дальше, то его передают старшим товарищам — американским спецслужбам. А те уже выдаивают персонажа досуха, используя по назначению.

И вот смотрю я на всю эту топ-тусовку ФБК*, которая "выбрала свободу", и у меня déjà vu. Как они плавно переходят на службу к американцам — по той схеме, которую я описал выше. Один за другим "топы" расчехляются и признаются в готовности сотрудничать с самыми враждебными России силами, лишь бы добиться признания, финансирования и нанести как можно больше ущерба бывшей родине (и наплевать, есть у них русский паспорт или нет, она для них бывшая). Вот, скажем, Волков признаётся в сотрудничестве с администрацией Байдена, действующего президента США.

А вот Владимир Ашурков пишет письма турецкому султану (зачёркнуто) в администрацию Байдена. Чего хочет наш соколик от американского орла? А чтобы США начали расследование против Правительства Российской Федерации, ни много ни мало. А заодно поставляет кляузный список граждан России, против которых нужно срочно вводить санкции. Кто же эти россияне? Мэр Собянин, В. Соловьёв, Элла Памфилова, К. Эрнст, Маргарита Симоньян, А. Бастрыкин... всего тридцать пять имён, куда влепили заодно имена бизнесменов — Дерипаски и Усманова. Наверное, за то, что не дали денег на "революционную борьбу". И благо бы сам придумал — типа "пепел свободы стучит мне в сердце", таки нет. Списочек уже был готов и даже чуть раньше опубликован Марком Сабахом, который непосредственно связан с конторой Браудера Hermitage Capital, что всё никак не может успокоиться с тех пор, как его попёрли с русского рынка. То есть Ашурков тупо оглашает готовенькие списки и отчаянно машет рукой с задней парты: "Я! Я! Меня заметьте!" Хочет быть отличником в школе предателей.

Ашурков — это вам не тупой, малообразованный и алчный Волков. Это персонаж совсем другого класса. Человек, прошедший школу бизнеса — тут тебе и "Ренессанс Капитал", и финдиректорство в Морском порту Санкт-Петербурга (оу, какие у нас интересные связи, просто волосы дыбом), и "Промышленные инвесторы", и "Альфа-Групп" — то есть человек нагрёб из страны столько денег, сколько его новый шеф, томящийся в тюрьме, и не видал никогда. Но его понесло в политику. Он решил, что участие в политической деятельности защитит его капиталы. Но вышло некрасиво — его предпоследний босс Фридман решил, что он подставляет всю контору "Альфа", и просто его уволил.

Так что в какой-то момент он весь со всеми капиталами оказался в объятиях мосье Навального.

А дальше — по накатанной. Лишь только запахло жареным — хлопок дверью — эмиграция. Хотя какая у русских бизнесменов такого полёта "эмиграция" — они и безо всякой эмиграции практически живут в Лондоне, летая "в Рашку" только за деньгами. Его жене — бывшей красавице московских салонов — к этому моменту тоже надо было бы сваливать из страны, потому как не смогла ответить на вопрос, где деньги с проведения книжных ярмарок города Москвы на несколько миллионов. И оттуда, из Лондона, он продолжал политическую деятельность руками Навального. Ну а что, собственно, такого — имеет право.

Но, как мы уже говорили, любое самое небольшое предательство имеет свою логику развития. И переход от Навального прямиком к настоящим врагам России — американским политикам и американским же спецслужбам — это был вопрос времени. И этот переход завершился успешно.

Теперь, собственно, и Волков, и Ашурков признаются, что их сегодняшняя работа — это чистая измена родине. Теперь им выдают задания, которые они называют "запросами" прямиком из администрации. Они занимаются подготовкой и информационным обеспечением враждебных действий против РФ. Ну что ж, можно только поздравить господ с логичной трансформацией.

Авторы Игорь Мальцев