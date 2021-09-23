Холодильник победил телевизор: Почему сестра Олега Сенцова бежит с Украины, называя её адом Политолог Александр Роджерс — о том, как российская тюрьма стала для многих украинцев слаще незалежной "свободы". 22 сентября, 21:40 Фото © Facebook / Наталья Каплан

Двоюродная сестра "великого режиссёра" (на самом деле террориста-неудачника) Олега Сенцова Наталья Каплан, сбежавшая из России "на свободу" в 2016 году, пытается вернуться обратно.

Пять лет назад она писала: "Раша, прощай!", в 2019-м радовалась получению украинского гражданства, а на днях выдала, что Украина — "худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой".

И в комментариях добавила ещё много всего нелицеприятного (и нецензурного) и про Украину, и про своего братца. Всего пять лет Украины ей понадобилось, чтобы Россия из "ненавистной Раши" стала "домом, милым домом". Вот воспитательный фактор! Говорят, что украинцы, которые плохо себя вели, после смерти попадают обратно на Украину.

А если серьёзно, то аналогичная — или близкая — картина наблюдается у многих "политических" эмигрантов, которые, уезжая на Украину, думали, что бегут из царства тоталитаризма на территорию свободы. Я что-то не могу припомнить ни одной истории успеха среди подобной публики.

Вороненков убит. Шаповал убит. Максакова изменившимся лицом бежит пруду, то есть вернулась в Россию (а жаль). Бабченко непрерывно жалуется на нищету и попрошайничает, не может найти себе постоянный угол и постоянно кочует — то по Израилям, то по Чехиям. Один бывший актёр работает дворником. Другой, приехавший воевать в нацбат, моет ковры (когда сезон, в остальное время — вообще неизвестно). Иных уж нет, а те далече.

Работы, тем более нормально оплачиваемой, на Украине нет. Тому же Сенцову отказали в финансировании его нового фильма. Зарплаты предельно низкие (самые низкие в Европе, даже в Албании, Косове и Молдавии, считающихся аутсайдерами Европы, и то выше). Цены и тарифы ЖКХ запредельно высокие. Экономически Украина — самая бедная страна Европы, и если вы не участвуете в распиле остатков государственного бюджета, то живётся там плохо.

Со свободой слова, кстати, тоже как-то не сложилось. Телеканалы закрывают, журналистам угрожают. И даже некоторые российские политэмигранты-русофобы, перебравшиеся на Украину и рассчитывавшие встретить одобрение и поддержку в среде украинских националистов, сталкивались с уличным прессингом и преследованиями со стороны группировок неонацистов — из-за недостаточной русофобии, из-за неспособности говорить на мове или просто "тому що москали и жиды".

Цензура, правовой беспредел и зашкаливающая преступность — это реалии сегодняшней постмайданной Украины. Буквально сегодня там был обстрелян нацистскими боевиками автомобиль советника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, тяжело ранен его шофёр. Возможно, это предвестники очередной попытки госпереворота.

Откуда уходит русский мир с его цивилизацией, технологиями и законностью, там наступает средневековый хтонический ад. С Украины массово бегут даже те, кто в ней родился. Миллионами. Куда угодно. Кто в ЕС, кто в Россию, кто-то даже в страны Африки и Ближнего Востока (где тоже несладко и неспокойно). На заработки и в надежде закрепиться и остаться, чтобы не возвращаться.

Поэтому радость Натальи Каплан, которая наконец может вырваться оттуда и бежать в "тоталитарный Мордор", понятна. Суровая реальность вступила в непримиримый конфликт с пропагандистскими штампами и в ходе тяжёлых боёв победила. Как говорится в таких случаях, "холодильник победил телевизор". Уверен, что это далеко не последняя подобная "ласточка".

Думаю, что нужна некая система фильтрации, чтобы те, кто наговорил или наделал слишком много противоречащего Уголовному кодексу Российской Федерации, возвращались сразу в тюрьму. Всё равно российская тюрьма лучше, чем украинская "свобода".

Авторы Александр Роджерс