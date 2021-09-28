Политолог объяснил, как Киев вредит себе угрозами из-за сделки Венгрии и "Газпрома"
Незалежная позволила себе ряд резких заявлений из-за нового долгосрочного соглашения на поставку газа.
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Резкие заявления Украины не смогут навредить транзиту российского газа в Венгрию, более того, они могут подтолкнуть другие европейские государства к заключению новых контрактов с "Газпромом" в обход украинской газотранспортной системы. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.
"Это только стимулирует Венгрию запускать другие контракты с "Газпромом". Дело в том, что Венгрия заключила контракт с "Газпромом" как раз по возможности использовать другие транзитные маршруты именно из-за ненадёжности украинской газопроводной системы по политическим причинам. Поскольку в Киеве находится правительство, которое ведёт себя крайне агрессивно", — сказал политолог в беседе с телеканалом "360".
По мнению Маркова, украинские власти хотят использовать свою газотранспортную систему для политических манипуляций, в частности из-за этого Россия стала строить "Северный поток – 1", "Северный поток – 2", "Южный поток" и "Турецкий поток". Политолог отметил, что Киев теоретически может заблокировать транзит газа, но этим причинит вред в первую очередь себе.
Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Позже глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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