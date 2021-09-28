Политолог объяснил, как Киев вредит себе угрозами из-за сделки Венгрии и "Газпрома"

Резкие заявления Украины не смогут навредить транзиту российского газа в Венгрию, более того, они могут подтолкнуть другие европейские государства к заключению новых контрактов с "Газпромом" в обход украинской газотранспортной системы. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.

"Это только стимулирует Венгрию запускать другие контракты с "Газпромом". Дело в том, что Венгрия заключила контракт с "Газпромом" как раз по возможности использовать другие транзитные маршруты именно из-за ненадёжности украинской газопроводной системы по политическим причинам. Поскольку в Киеве находится правительство, которое ведёт себя крайне агрессивно", — сказал политолог в беседе с телеканалом "360".