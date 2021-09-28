Путин не исключил возможности введения новых выплат семьям с детьми

Президент России Владимир Путин не исключил введения дополнительных мер поддержки российских граждан. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.

"По возможности [необходимо] запускать дополнительные меры поддержки граждан, в первую очередь семей с детьми, как делали уже в текущем году", — сказал президент.