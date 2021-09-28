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Путин не исключил возможности введения новых выплат семьям с детьми

По его словам, вопрос надо рассмотреть на примере пенсионеров и военнослужащих, которые получили деньги в начале сентября.

28 сентября, 11:57
<p>Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин не исключил введения дополнительных мер поддержки российских граждан. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.

"По возможности [необходимо] запускать дополнительные меры поддержки граждан, в первую очередь семей с детьми, как делали уже в текущем году", — сказал президент.

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Напомним, в конце августа президент России Владимир Путин подписал указы об осуществлении единоразовых выплат отдельным категориям граждан. В частности, деньги получили все российские пенсионеры и военнослужащие, включая курсантов, сотрудников правоохранительных органов и бывших военных, вышедших на пенсию. Размер выплат составил от 10 до 15 тысяч рублей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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