Путин не исключил возможности введения новых выплат семьям с детьми
По его словам, вопрос надо рассмотреть на примере пенсионеров и военнослужащих, которые получили деньги в начале сентября.
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Президент России Владимир Путин не исключил введения дополнительных мер поддержки российских граждан. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.
"По возможности [необходимо] запускать дополнительные меры поддержки граждан, в первую очередь семей с детьми, как делали уже в текущем году", — сказал президент.
Напомним, в конце августа президент России Владимир Путин подписал указы об осуществлении единоразовых выплат отдельным категориям граждан. В частности, деньги получили все российские пенсионеры и военнослужащие, включая курсантов, сотрудников правоохранительных органов и бывших военных, вышедших на пенсию. Размер выплат составил от 10 до 15 тысяч рублей.
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