Захарова призвала НАТО и ЕС заставить Приштину отозвать силовиков с севера Косова
В регионе идёт сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжёлое вооружение, пояснила дипломат.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости "энергичного нажима" на администрацию в Приштине для деэскалации ситуации на севере Косова. Напомним, что Приштина — это город на Балканском полуострове, который является предметом территориального спора между частично признанной Республикой Косово и Сербией.
"Идёт сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжёлое вооружение. Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы. Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить её отозвать силовиков с севера Косова и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту", — говорится в распространённом МИД РФ комментарии Захаровой.
Дипломат отметила, что натовские "силы для Косова" и Миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию. Именно они, по мнению Захаровой, должны заставить администрацию в Приштине отозвать силовиков с севера Косова.
Представитель МИД отметила, что сообщество сербских муниципалитетов Косова, создание которого задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов сербов, остаётся пока лишь "на бумаге" из-за "саботажа Приштины". По её словам, та пытается взять под безраздельный контроль территории провинции.
Ситуация на границе Косова и Центральной Сербии обострилась после того, как власти самопровозглашённого региона обязали всех въезжающих на транспорте с сербскими номерами за свой счёт приобретать и устанавливать временные местные регистрационные знаки. В результате сербы вышли на мирную акцию протеста, а с другой стороны к КПП Ярине и Брняк стянулся косовский спецназ. В результате стычки пострадало три серба и Белград поднял в воздух вертолёты-истребители. Позже в конфликт вмешался верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который потребовал обе стороны незамедлительно разрядить обстановку в регионе.
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