Захарова призвала НАТО и ЕС заставить Приштину отозвать силовиков с севера Косова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости "энергичного нажима" на администрацию в Приштине для деэскалации ситуации на севере Косова. Напомним, что Приштина — это город на Балканском полуострове, который является предметом территориального спора между частично признанной Республикой Косово и Сербией.

"Идёт сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжёлое вооружение. Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы. Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить её отозвать силовиков с севера Косова и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту", — говорится в распространённом МИД РФ комментарии Захаровой.

Дипломат отметила, что натовские "силы для Косова" и Миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию. Именно они, по мнению Захаровой, должны заставить администрацию в Приштине отозвать силовиков с севера Косова.

Представитель МИД отметила, что сообщество сербских муниципалитетов Косова, создание которого задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов сербов, остаётся пока лишь "на бумаге" из-за "саботажа Приштины". По её словам, та пытается взять под безраздельный контроль территории провинции.