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Рассекречены документы об убийстве нацистами больных детей в санатории на Кавказе

Большинство ребят страдали костным туберкулёзом и не могли самостоятельно передвигаться.

28 сентября, 12:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Рассекречены документы из уголовного дела в отношении главврача курорта "Теберда" (ныне Карачаево-Черкесская Республика), который причастен к убийству 47 детей-евреев. УФСБ РФ по Крыму и Севастополю передало материалы в "Фонд-100" в рамках проекта "Без срока давности".

Трагические события разворачивались в декабря 1942 года. Тогда нацисты уничтожили детей, которых ранее эвакуировали сюда из санаториев Советского Союза. Согласно обнародованным материалам, по поручению нацистов главврач участвовал в составлении списков больных ребят.

"Согласно показаниям свидетелей, когда маленьким пациентам объявили, что их якобы перевезут в черкесский детский дом, где их будут хорошо кормить, дети не поверили и заплакали, заявив, что их везут убивать. Большинство ребят страдали костным туберкулёзом и не могли самостоятельно передвигаться. 47 полураздетых детей в возрасте от трёх до 19 лет сложили в кузов машины одного на другого", — отметили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

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ФСБ рассекретила документ о казнях советских граждан японцами в 1945 году

Машиной был так называемый "газенваген", или "душегубка". Детей отвезли в лес и оставили умирать от газа, что длилось около часа. Тела были сброшены в Тебердинское ущелье. Главврача "Теберды" впоследствии приговорили к 25 годам лишения свободы.

При этом отмечается, что в тот страшный день погибли не все дети-евреи. Некоторым при поступлении врачи записали другую национальность или пропустили эту графу. Благодаря этому выжили и смогли вернуться в свои семьи шесть ребят.

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Рассекречены документы о японском "чумном" оружии времён ВОВ

Ранее центральный архив Минобороны России рассекретил документы по проекту "Без срока давности" о завершающей фазе разгрома нацистской Германии. Были опубликованы снимки разрушенных ключевых зданий в системе обороны фашистов и ведомости потерь Красной армии.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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