Рассекречены документы об убийстве нацистами больных детей в санатории на Кавказе

Рассекречены документы из уголовного дела в отношении главврача курорта "Теберда" (ныне Карачаево-Черкесская Республика), который причастен к убийству 47 детей-евреев. УФСБ РФ по Крыму и Севастополю передало материалы в "Фонд-100" в рамках проекта "Без срока давности".

Трагические события разворачивались в декабря 1942 года. Тогда нацисты уничтожили детей, которых ранее эвакуировали сюда из санаториев Советского Союза. Согласно обнародованным материалам, по поручению нацистов главврач участвовал в составлении списков больных ребят.

"Согласно показаниям свидетелей, когда маленьким пациентам объявили, что их якобы перевезут в черкесский детский дом, где их будут хорошо кормить, дети не поверили и заплакали, заявив, что их везут убивать. Большинство ребят страдали костным туберкулёзом и не могли самостоятельно передвигаться. 47 полураздетых детей в возрасте от трёх до 19 лет сложили в кузов машины одного на другого", — отметили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Машиной был так называемый "газенваген", или "душегубка". Детей отвезли в лес и оставили умирать от газа, что длилось около часа. Тела были сброшены в Тебердинское ущелье. Главврача "Теберды" впоследствии приговорили к 25 годам лишения свободы.

При этом отмечается, что в тот страшный день погибли не все дети-евреи. Некоторым при поступлении врачи записали другую национальность или пропустили эту графу. Благодаря этому выжили и смогли вернуться в свои семьи шесть ребят.