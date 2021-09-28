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Вооружённый срочник сбежал из части в Свердловской области

Сейчас ведётся поиск военнослужащего. По предварительным данным, он нёс службу в ракетном соединении.

28 сентября, 12:13
<p>Фото © ТАСС/Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС/Валерий Матыцин

Вооружённый солдат-срочник сбежал из воинского ракетного соединения, дислоцированного в посёлке Свободный Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Да, срочник ракетного соединения, у него есть оружие. Ведётся его поиск", — отметил собеседник агентства.

В Тюменской области поймали сбежавшего 15 лет назад из части солдата

В Тюменской области поймали сбежавшего 15 лет назад из части солдата

А ранее в Кировской области почти на неделю пропал солдат. Об исчезновении бойца стало известно 10 сентября. По версии руководства части, никакой самоволки не было. Лайф также узнал, что в воинской части солдата уважали, ни с кем из сослуживцев он не конфликтовал, а командиры всегда ставили его в пример. 24-летнего Рустама обнаружили 16 сентября недалеко от лесополосы. Измотанный и мокрый он брёл по обочине дороги и, наткнувшись на патруль, сразу пошёл к людям. При нём был автомат без патронов. Солдат настаивает, что он пошёл за грибами, увлёкся и не заметил, как потерялся.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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