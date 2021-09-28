Вооружённый срочник сбежал из части в Свердловской области
Сейчас ведётся поиск военнослужащего. По предварительным данным, он нёс службу в ракетном соединении.
Фото © ТАСС/Валерий Матыцин
Вооружённый солдат-срочник сбежал из воинского ракетного соединения, дислоцированного в посёлке Свободный Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Да, срочник ракетного соединения, у него есть оружие. Ведётся его поиск", — отметил собеседник агентства.
А ранее в Кировской области почти на неделю пропал солдат. Об исчезновении бойца стало известно 10 сентября. По версии руководства части, никакой самоволки не было. Лайф также узнал, что в воинской части солдата уважали, ни с кем из сослуживцев он не конфликтовал, а командиры всегда ставили его в пример. 24-летнего Рустама обнаружили 16 сентября недалеко от лесополосы. Измотанный и мокрый он брёл по обочине дороги и, наткнувшись на патруль, сразу пошёл к людям. При нём был автомат без патронов. Солдат настаивает, что он пошёл за грибами, увлёкся и не заметил, как потерялся.
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