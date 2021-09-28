Кабмин поддержал договорённости Минфина и бизнеса по налогам для металлургов

Правительство РФ поддержало согласованные Минфином и представителями бизнеса ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и ряд продуктов майнингового сектора. Перечень поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам встречи с членами бюро правления РСПП опубликован на сайте кабмина.

"Поддержать согласованные Минфином и представителями бизнес-сообщества ставки налога на добычу полезных ископаемых в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых, калийных, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентных комплексных руд Красноярского края, содержащих медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, а также угля коксующегося", — говорится в документе.

Правительство также поддержало предложения установить адвалорную составляющую ставки НДПИ на железную руду в 4,8% и ставки акциза на жидкую сталь в 2,7%. Минфин требовал повышения этих показателей на 6% и 3% соответственно, но на совещании с 12 крупнейшими собственниками металлургических и горнодобывающих компаний был достигнут компромисс о 4,8% и 2,7%. Соответствующие поправки поручено рассмотреть главе Минфина Антону Силуанову, доработать проект и представить в кабмин.