Кабмин не поддержал идею о повышении "налога на дивиденды"

Из налоговых поправок будет убрано положение о взаимосвязи размера налога на прибыль и дивидендов компаний. Такой пункт отмечен в поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Разрабатываемый Минфином проект, как сообщали СМИ, предполагал троекратное повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов. Сейчас он не превышает 1–2% от выручки компаний. В правительстве предлагали увеличить коэффициент к ставке НДПИ с 3,5 до 10. Такое решение в кабмине объяснили тем, что российские металлургические компании имеют достаточно высокий уровень дохода, но при этом мало инвестируют. Эксперты считают, что подобные меры Минфина увеличат налоговую нагрузку на металлургическую отрасль примерно на 100 миллиардов рублей в год.