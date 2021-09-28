Кабмин не поддержал идею о повышении "налога на дивиденды"
Решение принято по итогам встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.
Фото © ТАСС / Роман Демьяненко
Из налоговых поправок будет убрано положение о взаимосвязи размера налога на прибыль и дивидендов компаний. Такой пункт отмечен в поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта, предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов", — сказано в документе.
По итогам встречи Минфин РФ должен доработать проект федерального закона с учётом внесённых корректив. Конечный документ будет представлен в правительство страны.
Разрабатываемый Минфином проект, как сообщали СМИ, предполагал троекратное повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов. Сейчас он не превышает 1–2% от выручки компаний. В правительстве предлагали увеличить коэффициент к ставке НДПИ с 3,5 до 10. Такое решение в кабмине объяснили тем, что российские металлургические компании имеют достаточно высокий уровень дохода, но при этом мало инвестируют. Эксперты считают, что подобные меры Минфина увеличат налоговую нагрузку на металлургическую отрасль примерно на 100 миллиардов рублей в год.
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