Доктор Мясников развеял популярные "страшилки" о причинах проблем с сердцем

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что популярный миф о риске возникновения сердечного приступа из-за сна на левом боку — это не более чем очередная "страшилка". Он опроверг и другой псевдофакт о необходимости быстро и сильно кашлять при подозрении на инфаркт.

"На каком боку удобно, на таком и спите. Я сплю на левом", — отметил медик в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Мясникова, опасность для сердца представляют неправильное питание, повышенный холестерин, недостаток сна, лишний вес и курение. При этом телеведущий отметил, что если сердце не болит, то это не обязательно значит, что оно здорово. Врач заверяет, что кашлять во время сердечного приступа не нужно. Необходимо позвонить в скорую, а пока она едет, лучше уложить либо посадить больного, обеспечив ему свободный доступ кислорода.

"У вас есть два часа, 120 минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе", — сообщил теледоктор.