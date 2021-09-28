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Доктор Мясников развеял популярные "страшилки" о причинах проблем с сердцем

По его словам, для этого органа в действительности опасны неправильное питание, повышенный холестерин, недостаток сна, лишний вес и курение.

28 сентября, 14:20
<p>Фото © Instagram.com /<a href="https://www.instagram.com/p/CAsU0a0ICA5/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> alexander_myasnikov1</a></p>

Фото © Instagram.com / alexander_myasnikov1

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что популярный миф о риске возникновения сердечного приступа из-за сна на левом боку — это не более чем очередная "страшилка". Он опроверг и другой псевдофакт о необходимости быстро и сильно кашлять при подозрении на инфаркт.

"На каком боку удобно, на таком и спите. Я сплю на левом", — отметил медик в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Мясникова, опасность для сердца представляют неправильное питание, повышенный холестерин, недостаток сна, лишний вес и курение. При этом телеведущий отметил, что если сердце не болит, то это не обязательно значит, что оно здорово. Врач заверяет, что кашлять во время сердечного приступа не нужно. Необходимо позвонить в скорую, а пока она едет, лучше уложить либо посадить больного, обеспечив ему свободный доступ кислорода.

Доктор Мясников рассказал, кому особо опасно употреблять соль

Доктор Мясников рассказал, кому особо опасно употреблять соль

"У вас есть два часа, 120 минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе", — сообщил теледоктор.

Ранее Лайф писал о том, что Мясников рассказал о людях, не болеющих ковидом и СПИДом. Долгожителями же считаются те, кто смог выиграть "в генетическую лотерею", уточнил телеврач.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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