Сериал "Каменская" получит продолжение

В России возобновится производство некогда популярнейшего детективного сериала "Каменская". Как рассказала автор книг о подполковнике милиции Анастасии Каменской, писательница Александра Маринина, работа над новым сезоном уже идёт.

"Сериал с участием моих героев планируется. Даты нет, пока только написан сценарий. Ждём", — сказала она в интервью порталу News.ru.

Сериал "Каменская" выпускался на российских федеральных каналах в период с 2000 по 2011 год. Сценарий к нему практически полностью был основан на детективах Александры Марининой. Главные роли сыграли полюбившиеся всей стране актёры Елена Яковлева и Сергей Гармаш. Также в съёмках принимали участие Сергей Никоненко, Андрей Ильин, Дмитрий Нагиев и другие российские артисты.