Сериал "Каменская" получит продолжение
Последний сезон был выпущен на российские телеэкраны десять лет назад — в 2011 году.
Скриншот из сериала © YouTube
В России возобновится производство некогда популярнейшего детективного сериала "Каменская". Как рассказала автор книг о подполковнике милиции Анастасии Каменской, писательница Александра Маринина, работа над новым сезоном уже идёт.
"Сериал с участием моих героев планируется. Даты нет, пока только написан сценарий. Ждём", — сказала она в интервью порталу News.ru.
Сериал "Каменская" выпускался на российских федеральных каналах в период с 2000 по 2011 год. Сценарий к нему практически полностью был основан на детективах Александры Марининой. Главные роли сыграли полюбившиеся всей стране актёры Елена Яковлева и Сергей Гармаш. Также в съёмках принимали участие Сергей Никоненко, Андрей Ильин, Дмитрий Нагиев и другие российские артисты.
Ранее Netflix представила тизер сериала "Песочный человек", являющегося адаптацией популярного комикса Нила Геймана. Дату премьеры экранизации создатели не сообщили, но уже известно, что свет увидит 11 эпизодов.
Комментариев: 0