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Экстрасенс назвала продукты, способные забрать удачу и вызвать депрессию в ретроградный Меркурий

Собеседница Лайфа порекомендовала пищу, с помощью которой можно продвинуться по службе или пережить ссору с близким человеком.

28 сентября, 14:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Экстрасенс, ясновидящая Дарья Миронова рассказала, какие продукты нельзя есть в ретроградный Меркурий, а к каким лучше присмотреться повнимательнее. Из-за "неправильного" питания в этот период можно случайно отогнать удачу, деньги, работу и заполучить депрессию, предупреждает собеседница Лайфа.

"Нельзя есть тяжёлую пищу. Такую, как жареная картошка, потому что она энергетически будет снижать ваш потенциал к деньгам, удаче и работе. То есть она может помешать развитию вашей денежной энергии. Именно картофель обладает такими свойствами в период ретроградного Меркурия. Он способен зажимать вашу энергетику и забирать у вас удачу. Он отягощает вас, делает вас ленивыми", — объяснила экстрасенс.

Ясновидящая рекомендует исключить на время тяжёлые мясные продукты — они могут неправильно "энергетически" перевариваться, поэтому велика вероятность возникновения проблем с кишечником, желудком. Это чревато приступами агрессии, нервным перенапряжением, депрессией и даже паническими атаками. Не рекомендует она в избыточном количестве есть булки и хлеб — они забирают энергию, не давая возможности развиваться. И, конечно, от соли лучше держаться подальше в период ретроградного Меркурия — она и в обычное время плохо себя ведёт: рассыпается, передаётся через порог, а тут тем более.

"Если всё-таки вы будете есть что-то такое тяжёлое, то обязательно ваш рацион должен включать спаржу или что-то бобовое, зелёный гарнир. Нужна энергия зелёного цвета, это может быть брокколи", — отметила ясновидящая.

А вот советует в период ретроградного Меркурия экстрасенс запеканки, штрудель или печёные яблоки. Кроме того, Миронова рассказала, как рекомендуемые блюда лучше использовать, чтобы добиться поставленных целей. Нужно продвижение по службе, помощь в карьере или, чтобы начальство услышало, угостить руководство чем-то яблочным в период ретроградного Меркурия. А вот запеканка, по словам собеседницы Лайфа, поможет при ссоре с близким человеком.

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Ранее астролог рассказал Лайфу, как пережить ретроградный Меркурий и не сойти с ума. Он уточнил, что движение Меркурия вспять начнётся 27 сентября и закончится только 18 октября.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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