В некоторых городах Сибири и Урала прошли снегопады и другие проявления непогоды, таким образом подготавливая россиян к приближающейся зиме. Об этом сообщили в центре изучения погоды "Фобос".

Причиной такого явления стал мощный антициклон, который распространился на северной половине Евразии, сопровождаясь холодным воздухом и волновыми вихрями со снегом. Непогоду уже успели оценить жители Кемеровской области, Томска, Перми, Башкирии и других частей России. Метели с порывами ветра до 15–20 м/с ожидаются на границе с северной частью Казахстана.

"Репетиция зимы" продлится недолго. К выходным погода начнёт нормализовываться в соответствии с климатическими сроками. Однако временный снежный покров продолжит появляться.