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Метели и гололедица: "Фобос" предупредил россиян о "репетиции зимы"

Мощный антициклон ненадолго посетит ряд регионов страны и принесёт с собой похолодание.

28 сентября, 13:55
<p>Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV</p>

Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

В некоторых городах Сибири и Урала прошли снегопады и другие проявления непогоды, таким образом подготавливая россиян к приближающейся зиме. Об этом сообщили в центре изучения погоды "Фобос".

Причиной такого явления стал мощный антициклон, который распространился на северной половине Евразии, сопровождаясь холодным воздухом и волновыми вихрями со снегом. Непогоду уже успели оценить жители Кемеровской области, Томска, Перми, Башкирии и других частей России. Метели с порывами ветра до 15–20 м/с ожидаются на границе с северной частью Казахстана.

"Репетиция зимы" продлится недолго. К выходным погода начнёт нормализовываться в соответствии с климатическими сроками. Однако временный снежный покров продолжит появляться.

Жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде

Жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде

Напомним, первый снег накануне выпал в Кемерове и Новосибирске. Горожане в шутку начали поздравлять друг друга с Новым годом и делиться зимними фотографиями в соцсетях.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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