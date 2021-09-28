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"Шайка безграмотных политиков у власти": Бывшему вице-премьеру Украины стало стыдно из-за нападок Киева на Венгрию

Арбузов счёл наглостью резкие высказывания властей Незалежной в адрес партнёров.

28 сентября, 13:43
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший первый вице-премьер-министр Украины и экс-глава НБУ (Национальный банк Украины) Сергей Арбузов выступил с критикой из-за действий Киева в отношении Будапешта, подписавшего новый контракт с "Газпромом".

Он признался, что ему стыдно за Киев в данной ситуации. По его мнению, скандал получился, потому что Венгрия "имеет право выбора", а заявления украинского МИД в адрес правительства этой европейской страны были наглостью.

"Нормальной логике не совсем ясно, зачем европейской стране экономика, которая построена на основе конкурентных цен, выбирать политический путь, а не экономический? Как стыдно, что сейчас в Украине у власти шайка безграмотных политиков", — написал он у себя в телеграм-канале.

Как Венгрия может устроить Украине "сладкую жизнь"

Как Венгрия может устроить Украине "сладкую жизнь"

Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Позже глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.

Политолог объяснил, как Киев вредит себе угрозами из-за сделки Венгрии и "Газпрома"

Политолог объяснил, как Киев вредит себе угрозами из-за сделки Венгрии и "Газпрома"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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