Бывший первый вице-премьер-министр Украины и экс-глава НБУ (Национальный банк Украины) Сергей Арбузов выступил с критикой из-за действий Киева в отношении Будапешта, подписавшего новый контракт с "Газпромом".

Он признался, что ему стыдно за Киев в данной ситуации. По его мнению, скандал получился, потому что Венгрия "имеет право выбора", а заявления украинского МИД в адрес правительства этой европейской страны были наглостью.