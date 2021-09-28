Актриса Лянка Грыу рассказала, почему решилась переехать в Нью-Йорк

Российская актриса театра и кино Лянка Грыу переехала в США в надежде покорить мирового зрителя, и ей это удалось, несмотря на сомнения её поклонников и коллег. 33-летняя артистка призналась, что даже она до конца не была уверена в том, что готова начать жить с нуля на другом конце планеты.

"Я приехала в США по туристической визе. Спустя полтора года поняла, что хочу остаться, и сделала грин-карту. Когда друзья спросили, чем я хочу заниматься в Америке, чем зарабатывать на жизнь, я ответила, что хочу делать кино. Это единственное, что я хорошо знаю в этой жизни. В итоге они помогли мне найти агента", — поделилась звезда в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Актриса также похвасталась, что её фильм был отобран для участия в Нью-Йоркском кинофестивале, и добавила, что прекращать актёрскую деятельность в России она тоже пока не собирается. А недавно девушка сыграла главную роль в сериале "Русские горки", съёмки которого проходили в Торжке.