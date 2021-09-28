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Регион
Опубликовано 28 сентября 2021, 16:37
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Актриса Лянка Грыу рассказала, почему решилась переехать в Нью-Йорк

Фото © Instagram / lyanka22

Фото © Instagram / lyanka22

Адаптироваться в чужой стране и начать жизнь с чистого листа девушке помогли её друзья.

Российская актриса театра и кино Лянка Грыу переехала в США в надежде покорить мирового зрителя, и ей это удалось, несмотря на сомнения её поклонников и коллег. 33-летняя артистка призналась, что даже она до конца не была уверена в том, что готова начать жить с нуля на другом конце планеты.

"Я приехала в США по туристической визе. Спустя полтора года поняла, что хочу остаться, и сделала грин-карту. Когда друзья спросили, чем я хочу заниматься в Америке, чем зарабатывать на жизнь, я ответила, что хочу делать кино. Это единственное, что я хорошо знаю в этой жизни. В итоге они помогли мне найти агента", — поделилась звезда в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Актриса также похвасталась, что её фильм был отобран для участия в Нью-Йоркском кинофестивале, и добавила, что прекращать актёрскую деятельность в России она тоже пока не собирается. А недавно девушка сыграла главную роль в сериале "Русские горки", съёмки которого проходили в Торжке.

"Я не футбольный мяч". Максакова собирается переехать в США
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Ранее мать Лянки Грыу призналась, что хотела сделать аборт. Стелла Ильницкая была готова на трудный шаг, но решила, что материнство важнее карьеры.

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Ирина Мусина
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