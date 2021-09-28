НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Актриса Лянка Грыу рассказала, почему решилась переехать в Нью-Йорк

Адаптироваться в чужой стране и начать жизнь с чистого листа девушке помогли её друзья.

28 сентября, 13:37
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/lyanka22/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> lyanka22</a></p>

Фото © Instagram / lyanka22

Российская актриса театра и кино Лянка Грыу переехала в США в надежде покорить мирового зрителя, и ей это удалось, несмотря на сомнения её поклонников и коллег. 33-летняя артистка призналась, что даже она до конца не была уверена в том, что готова начать жить с нуля на другом конце планеты.

"Я приехала в США по туристической визе. Спустя полтора года поняла, что хочу остаться, и сделала грин-карту. Когда друзья спросили, чем я хочу заниматься в Америке, чем зарабатывать на жизнь, я ответила, что хочу делать кино. Это единственное, что я хорошо знаю в этой жизни. В итоге они помогли мне найти агента", — поделилась звезда в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Актриса также похвасталась, что её фильм был отобран для участия в Нью-Йоркском кинофестивале, и добавила, что прекращать актёрскую деятельность в России она тоже пока не собирается. А недавно девушка сыграла главную роль в сериале "Русские горки", съёмки которого проходили в Торжке.

"Я не футбольный мяч". Максакова собирается переехать в США

"Я не футбольный мяч". Максакова собирается переехать в США

Ранее мать Лянки Грыу призналась, что хотела сделать аборт. Стелла Ильницкая была готова на трудный шаг, но решила, что материнство важнее карьеры.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Прости меня, Лянка, прости": Мать актрисы Лянки Грыу призналась, что хотела сделать аборт

13 мая, 11:01

Дочь Заворотнюк назвала маму бойцом в ответ на вопрос о её состоянии

26 сентября, 19:01

Пользователи увидели экогероя Калужской области Хохулю и теперь навеки могут забыть о спокойном сне

сегодня в 13:38

Актёр Мадянов рассказал о своём самочувствии после съёмок с заболевшей ковидом Гузеевой

сегодня в 13:28

ОПЕК: Нефть будет самым востребованным топливом до 2045 года

сегодня в 13:50

Новости партнеров

Layer 1