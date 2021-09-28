Назначено новое заседание по делу Дудя о пропаганде наркотиков
Ранее по нему было намечено проведение психолого-лингвистической экспертизы.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Слушания по административному делу в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя по обвинению в пропаганде наркотических средств продолжатся 20 октября. Такую информацию опубликовал Зюзинский суд Москвы.
"[Судебное заседание] отложено до 20.10.2021 10:00", — отмечено на сайте.
Напомним, административное дело из-за пропаганды наркотиков в отношении Юрия Дудя было возбуждено 23 апреля. В нём фигурируют два видеоролика на ютуб-канале блогера. Речь идёт об интервью с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. В суд материалы дела поступили 10 июня, однако их вернули в полицию на доработку.
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