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Назначено новое заседание по делу Дудя о пропаганде наркотиков

Ранее по нему было намечено проведение психолого-лингвистической экспертизы.

28 сентября, 13:33
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Слушания по административному делу в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя по обвинению в пропаганде наркотических средств продолжатся 20 октября. Такую информацию опубликовал Зюзинский суд Москвы.

"[Судебное заседание] отложено до 20.10.2021 10:00", — отмечено на сайте.

По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу

По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу

Напомним, административное дело из-за пропаганды наркотиков в отношении Юрия Дудя было возбуждено 23 апреля. В нём фигурируют два видеоролика на ютуб-канале блогера. Речь идёт об интервью с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. В суд материалы дела поступили 10 июня, однако их вернули в полицию на доработку.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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