К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" на Международной космической станции отработал свою первую стыковку — к нему пристыковался пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин".

На борту "Гагарина" находятся российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Перестыковка велась в ручном режиме.

Есть касание, есть сцепка! Пилотируемый корабль #СоюзМС18 снова в составе Международной космической станции.



«Ю.А. Гагарин» стал первым кораблем, причалившим к вновь прибывшему модулю #Наука. pic.twitter.com/EVWNXasC7Y — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 28, 2021