К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковался пилотируемый корабль
На борту "Гагарина" находятся российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.
Фото © Twitter/"Роскосмос"
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" на Международной космической станции отработал свою первую стыковку — к нему пристыковался пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин".
На борту "Гагарина" находятся российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Перестыковка велась в ручном режиме.
Есть касание, есть сцепка! Пилотируемый корабль #СоюзМС18 снова в составе Международной космической станции.— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 28, 2021
«Ю.А. Гагарин» стал первым кораблем, причалившим к вновь прибывшему модулю #Наука. pic.twitter.com/EVWNXasC7Y
"Есть касание, есть сцепка! Пилотируемый корабль снова в составе Международной космической станции. "Ю.А. Гагарин" стал первым кораблём, причалившим к вновь прибывшему модулю "Наука"... Механический захват состоялся в 16:04:15 мск. Время нахождения пилотируемого корабля в автономном полёте составило 42 минуты", — приводит данные "Роскосмос".
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Напомним, что пристыковка "Науки" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". МКС совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин позже заявил, что причиной незапланированного включения двигателей стала человеческая ошибка.
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