В Москве на территорию Сретенского монастыря забралась лиса. Служители церкви с самого утра пытались поймать животное, но после нескольких неудачных попыток сдались и вызвали спасателей, сообщили в официальном телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

На опубликованных кадрах видно, как рыжий хищник с высунутым языком с любопытством изучает здание монастыря, бегает по крыше и карнизам, пугая прихожан. Откуда он взялся, неизвестно. Пользователи в Интернете предположили, что это чей-то непослушный домашний питомец, который сбежал от своих хозяев. По данным Лайфа, лиса, не желая попасться в руки ловцов, спряталась в часовне под кровлей здания и до сих пор находится там. При этом в самом монастыре пошутили, что животное "зашло помолиться". Там, к слову, полагают, что это самец.