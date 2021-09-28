"Хитрая прихожанка": Лиса пробралась на территорию Сретенского монастыря и напугала священников
По данным Лайфа, животное, не желая попасться в руки ловцов, спряталось в часовне под кровлей здания.
Лиса забралась на территорию Сретенского монастыря. Видео © Сретенский монастырь
В Москве на территорию Сретенского монастыря забралась лиса. Служители церкви с самого утра пытались поймать животное, но после нескольких неудачных попыток сдались и вызвали спасателей, сообщили в официальном телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"На место происшествия незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд № 2 ГКУ "ПСЦ". В настоящее время проводятся работы по излову животного", — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как рыжий хищник с высунутым языком с любопытством изучает здание монастыря, бегает по крыше и карнизам, пугая прихожан. Откуда он взялся, неизвестно. Пользователи в Интернете предположили, что это чей-то непослушный домашний питомец, который сбежал от своих хозяев. По данным Лайфа, лиса, не желая попасться в руки ловцов, спряталась в часовне под кровлей здания и до сих пор находится там. При этом в самом монастыре пошутили, что животное "зашло помолиться". Там, к слову, полагают, что это самец.
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