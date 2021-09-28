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В Белоруссии может пройти референдум об отмене смертной казни

На сегодняшний день это единственная страна в Европе и на пространстве СНГ, где применяется смертная казнь за особо тяжкие преступления. Приговорённых к казни расстреливают.

28 сентября, 13:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Специальный референдум может быть проведён в Белоруссии по вопросу о смертной казни. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель республиканской конституционной комиссии, глава белорусского Конституционного суда Пётр Миклашевич.

"Сегодня позиция Конституционной комиссии [заключается в том], что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум по конституции. В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем", — приводит его слова БелТА.

Напомним, что на данный момент Белоруссия является единственным европейским государством, в котором применяется смертная казнь. Приговорённых к казни расстреливают. За эту практику Минск неоднократно критиковали в Европейском союзе.

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За этот год известно лишь об одном вынесенном в Белоруссии смертном приговоре. Минский областной суд в Слуцке вынес обвинительный приговор трём мужчинам по делу об убийстве двух пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины. Подсудимый Виталий Скрундик приговорён к смертной казни, его подельники — к 22 и 18 годам колонии строгого режима. По данным следствия, подсудимые сначала душили стариков, а потом сжигали заживо.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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