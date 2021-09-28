В Белоруссии может пройти референдум об отмене смертной казни

Это единственная страна Европы и СНГ, где за особо тяжкие преступления до сих пор применяется смертная казнь: осуждённых расстреливают.

Специальный референдум может быть проведён в Белоруссии по вопросу о смертной казни. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель республиканской конституционной комиссии, глава белорусского Конституционного суда Пётр Миклашевич.

"Сегодня позиция Конституционной комиссии [заключается в том], что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум по конституции. В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем", — приводит его слова БелТА.

Напомним, что на данный момент Белоруссия является единственным европейским государством, в котором применяется смертная казнь. Приговорённых к казни расстреливают. За эту практику Минск неоднократно критиковали в Европейском союзе.