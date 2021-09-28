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Автоэксперт рассказал, как навигаторы стали обманывать водителей

"Камеры-невидимки" поставили в тупик не только владельцев машин, но и их электронных помощников.

28 сентября, 13:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Появившиеся в Санкт-Петербурге передвижные камеры "высматривают" нарушителей на дорогах и уже научились "обманывать" навигаторы в автомобилях, и те в результате начинают путать водителей. О том, как устроена эта система, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Владельцы авто привыкли, что навигатор всегда предупреждает водителя о необходимости снизить скорость. Однако теперь правило не работает: недавно установленные в Петербурге передвижные камеры очень сложно отследить.

"Информацию об установленных камерах в навигаторы добавляют сами водители. Если у автомобилиста было желание, он отвлёкся от дороги и нажал эту точку. Но комплекс через полчаса уехал в другое место. Поэтому приходится понимать, что информация о камерах во многом недостоверна, если они передвижные", — объяснил Попов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Таким образом, теперь ни водители, ни их электронные помощники больше не смогут предугадать, в каком месте дороги усовершенствованные "надзиратели" смогут зафиксировать нарушение.

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Ранее Лайф писал, что в Москве тестируют камеры с микрофонами для борьбы с "шумными" водителями. Они будут записывать звук, делать фото и видео. Приборы планируют установить в тех местах, где жители чаще всего жалуются на шум.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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