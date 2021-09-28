Автоэксперт рассказал, как навигаторы стали обманывать водителей

Появившиеся в Санкт-Петербурге передвижные камеры "высматривают" нарушителей на дорогах и уже научились "обманывать" навигаторы в автомобилях, и те в результате начинают путать водителей. О том, как устроена эта система, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Владельцы авто привыкли, что навигатор всегда предупреждает водителя о необходимости снизить скорость. Однако теперь правило не работает: недавно установленные в Петербурге передвижные камеры очень сложно отследить.

"Информацию об установленных камерах в навигаторы добавляют сами водители. Если у автомобилиста было желание, он отвлёкся от дороги и нажал эту точку. Но комплекс через полчаса уехал в другое место. Поэтому приходится понимать, что информация о камерах во многом недостоверна, если они передвижные", — объяснил Попов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Таким образом, теперь ни водители, ни их электронные помощники больше не смогут предугадать, в каком месте дороги усовершенствованные "надзиратели" смогут зафиксировать нарушение.