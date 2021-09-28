Володин рассказал о вступающих в силу в октябре законах

Нововведения коснутся военных, семей с детьми, а также неквалифицированных инвесторов.

Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин рассказал о ряде новых законов, которые вступят в силу с 1 октября. В первую очередь он упомянул о том, что теперь можно будет бесплатно сделать профилактическую прививку, включённую в национальный календарь, не только в государственной, но и в частной клинике.

"Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом", — написал он в своём телеграм-канале.

Ещё один закон касается неквалифицированных инвесторов. С октября они обязаны проходить бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами, что повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства.