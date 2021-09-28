Володин рассказал о вступающих в силу в октябре законах
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Нововведения коснутся военных, семей с детьми, а также неквалифицированных инвесторов.
Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин рассказал о ряде новых законов, которые вступят в силу с 1 октября. В первую очередь он упомянул о том, что теперь можно будет бесплатно сделать профилактическую прививку, включённую в национальный календарь, не только в государственной, но и в частной клинике.
"Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом", — написал он в своём телеграм-канале.
Ещё один закон касается неквалифицированных инвесторов. С октября они обязаны проходить бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами, что повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства.
Среди прочих новшеств: с 1 октября вырастут зарплаты для сотрудников ряда силовых ведомств. Также доступ к каналам первого и второго мультиплекса в Интернете станет бесплатным, пособия на первого и второго ребёнка будут поступать только на карту платёжной системы "Мир" (это касается тех, кто родил или усыновил малыша с 1 января 2018 года). Ещё один закон даст Роскомнадзору право требовать от операторов сотовой связи данные об оборудовании, текстовых и голосовых сообщениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, с 28 октября документы о госрегистрации прав на недвижимость можно будет подавать через нотариуса.
А ранее Лайф рассказывал, что с 1 сентября в России вступила в силу "гаражная амнистия" и ряд других законов. О прочих изменениях в жизни россиян, среди которых также возможность выиграть 100 тысяч рублей за вакцинацию, мы подробно рассказывали в материале.