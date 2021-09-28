Зюганова единогласно выбрали главой думской фракции КПРФ
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На прошедших выборах в ГД партия была второй по числу набранных голосов.
Президиум ЦК КПРФ единогласно выбрал Геннадия Зюганова на должность главы партийной фракции в Государственной думе нового созыва. Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.
"Единогласное решение президиума ЦК о рекомендации фракции КПРФ по избранию Геннадия Андреевича Зюганова руководителем фракции КПРФ в Госдуме", — сказал он.
По числу набранных на прошедших выборах в Госдуму голосов КПРФ оказалась на втором месте, уступив только "Единой России". По итогам голосования Зюганов высоко оценил результаты партии, однако в центре Москвы всё равно прошла несогласованная акция против результатов выборов.