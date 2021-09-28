Зюганова единогласно выбрали главой думской фракции КПРФ

На прошедших выборах в ГД партия была второй по числу набранных голосов.

Президиум ЦК КПРФ единогласно выбрал Геннадия Зюганова на должность главы партийной фракции в Государственной думе нового созыва. Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

"Единогласное решение президиума ЦК о рекомендации фракции КПРФ по избранию Геннадия Андреевича Зюганова руководителем фракции КПРФ в Госдуме", — сказал он.