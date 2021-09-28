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В ЦВО уточнили, что пропавший на Урале срочник заблудился во время учений

У военнослужащего при себе оружие без боеприпасов. Для выяснения всех обстоятельств работает комиссия.

28 сентября, 12:37

Военнослужащий, которого ищут в Свердловской области, заблудился во время учений в лесу, при себе у него есть оружие, но без боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Командованием Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимаются меры по розыску 20-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. По предварительной информации, во время проведения учения военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился", цитирует РИА "Новости" сообщение ЦВО.

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При этом ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что вооружённый солдат-срочник сбежал из воинского ракетного соединения, дислоцированного в посёлке Свободный.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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