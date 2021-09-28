В ЦВО уточнили, что пропавший на Урале срочник заблудился во время учений
У военнослужащего при себе оружие без боеприпасов. Для выяснения всех обстоятельств работает комиссия.
Военнослужащий, которого ищут в Свердловской области, заблудился во время учений в лесу, при себе у него есть оружие, но без боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Командованием Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимаются меры по розыску 20-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. По предварительной информации, во время проведения учения военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился", — цитирует РИА "Новости" сообщение ЦВО.
При этом ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что вооружённый солдат-срочник сбежал из воинского ракетного соединения, дислоцированного в посёлке Свободный.
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