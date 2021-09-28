Суд приговорил экс-главу "Татфондбанка" к 12 годам колонии

В Казани суд признал бывшего председателя "Татфондбанка" Роберта Мусина виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По решению суда Мусина лишили всех государственных наград, в том числе медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За доблестный труд" и звания "Заслуженный экономист Республики Татарстан". Также суд частично удовлетворил иск потерпевшего на сумму 23,3 миллиарда рублей вместо 47 миллиардов.

Гособвинение запрашивало для Мусина лишение свободы сроком почти на 15 лет, однако суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, предпенсионный возраст и наличие двух малолетних детей. К тому же срок давности по некоторым эпизодам дела истёк.