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Суд приговорил экс-главу "Татфондбанка" к 12 годам колонии

Также его лишили всех государственных наград, в том числе медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

28 сентября, 12:28
<p>Фото © tfb.ru</p>

Фото © tfb.ru

В Казани суд признал бывшего председателя "Татфондбанка" Роберта Мусина виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По решению суда Мусина лишили всех государственных наград, в том числе медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За доблестный труд" и звания "Заслуженный экономист Республики Татарстан". Также суд частично удовлетворил иск потерпевшего на сумму 23,3 миллиарда рублей вместо 47 миллиардов.

Гособвинение запрашивало для Мусина лишение свободы сроком почти на 15 лет, однако суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, предпенсионный возраст и наличие двух малолетних детей. К тому же срок давности по некоторым эпизодам дела истёк.

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Напомним, Роберта Мусина заключили под стражу 3 марта 2017 года после допроса по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. За время пребывания в казанском СИЗО Мусин неоднократно жаловался на ухудшение физического состояния и был трижды госпитализирован. В связи с этим и частичным признанием вины по четырём эпизодам в январе 2018 года его перевели из СИЗО под домашний арест. Имущество "Татфондбанка" на три миллиарда рублей было выставлено на торги.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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