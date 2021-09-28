Врач назвала худший способ похудеть во время пандемии

Иммунная система людей с ожирением имеет свои особенности, из-за которых коронавирус переносится тяжелее, поэтому во время пандемии особо опасно прибегать к липосакции ради похудения. Об этом врач клиники МГУ, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова рассказала в интервью радио Sputnik.

"Липосакция не поможет быстро вернуть свой иммунный статус в норму, она только ухудшит ситуацию. Липосакция — это когда убирают подкожный жир, а он полезный, он защищает, поскольку в нём вырабатываются противовоспалительные вещества. Самый вредный жир — это висцеральная часть жировой ткани, и туда липосакция не добирается. После липосакции баланс будет на стороне способствующих развитию воспаления частей жировой ткани", — объяснила доктор.