Врач назвала худший способ похудеть во время пандемии
Дело в том, что он помогает убрать подкожный жир, а он полезный, поскольку в нём вырабатываются противовоспалительные вещества.
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Иммунная система людей с ожирением имеет свои особенности, из-за которых коронавирус переносится тяжелее, поэтому во время пандемии особо опасно прибегать к липосакции ради похудения. Об этом врач клиники МГУ, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова рассказала в интервью радио Sputnik.
"Липосакция не поможет быстро вернуть свой иммунный статус в норму, она только ухудшит ситуацию. Липосакция — это когда убирают подкожный жир, а он полезный, он защищает, поскольку в нём вырабатываются противовоспалительные вещества. Самый вредный жир — это висцеральная часть жировой ткани, и туда липосакция не добирается. После липосакции баланс будет на стороне способствующих развитию воспаления частей жировой ткани", — объяснила доктор.
Ранее Лайф писал о том, что учёные нашли связь между микрофлорой кишечника и неспособностью похудеть. Исследователи уверены, что открытие поможет в поиске новых способов борьбы с ожирением, так как состав микробиома можно регулировать.
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