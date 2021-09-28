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Вассерман объяснил, когда вспышки на Солнце могут оставить землян без Интернета

Эрудит считает, что вынесенное в космос оборудование труднее защитить от космического излучения, чем наземное.

28 сентября, 12:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман отреагировал на прогнозы учёных о том, что жители Земли могут остаться без Интернета из-за вспышек на Солнце. Он считает, что на данный момент эти страхи несколько преувеличены, однако в перспективе вспышки действительно могут сказаться на работе Сети.

"Насколько мне известно, большая часть интернет-обмена сейчас идёт не по спутниковой связи, а по наземной. Для того чтобы вывести её из строя, требуются вспышки такой мощности, какой в действительности не бывает. По крайней мере, не бывало за всё время наблюдений солнечной активности. Думаю, что эти страхи несколько преувеличены", — рассуждает журналист в интервью РИА ФАН.

Несмотря на это, Анатолий Вассерман отметил, что сейчас активно разрабатываются системы спутниковой связи, ориентированные на Интернет. Он напомнил, что на орбиту с помощью "Союзов" выводятся спутники связи британской компании OneWeb. Поэтому, по оценке эрудита, со временем угроза может стать реальной — вынесенное в космос оборудование труднее защитить от космического излучения, чем наземное.

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Ранее Лайф писал о том, что эксперт сообщил об опасности супервспышек на Солнце.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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