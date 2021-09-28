Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов издание, созданное сотрудниками "Важных историй"

Минюст внёс в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, проект "Важные иноагенты". Речь идёт об издании, созданном сотрудниками другой редакции, которая ранее пополнила тот же реестр. Таким образом, "Важные истории" (юридическое лицо Istories Fonds*) фигурируют в списке под 37-м номером, а родственному проекту под названием "Важные иноагенты" достался 48-й номер.

В сообщении пресс-службы Минюста говорится, что учредители указанного издания сами обратились в ведомство, чтобы зафиксировать свой статус в установленном законом порядке.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", — указали в Минюсте.

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации "Проект медиа"*. Главред издания Роман Баданин*, а также семеро журналистов "Проекта" и "Открытых медиа" были внесены в список иноагентов. 23 июля список пополнился изданием The Insider, а иноагентами были признаны бывшая журналистка "Проекта"* Софья Гройсман, заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин, специальный корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский, авторы издания "Проект" Юлия Апухтина и Алексей Постернак.