Учительница заставила пятиклассника с диареей досидеть урок в "грязных" штанах
Как заявила мать одного из одноклассников мальчика, детям не разрешают выходить в туалет во время занятий.
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В приморской школе № 19 города Артёма педагог отказалась отпускать с урока ученика пятого класса с диареей, и в результате дотерпеть до звонка мальчику не удалось. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на мать одного из учащихся образовательного учреждения.
Женщина подчеркнула, что детям нельзя выходить в туалет во время занятий в связи с поручением директора. Однако в школьной администрации заверили, что всё было иначе. Педагог не согласилась отпустить мальчика с урока, поскольку он пытался уйти с портфелем, но о своей проблеме не говорил.
"Учитель спросил: "Куда ты с портфелем?" — стал останавливать. Как это — с урока с портфелем выйти? И всё, видимо, у ребёнка уже "это" случилось и он хотел уйти, но объяснить постеснялся", — пояснили в образовательном учреждении.
Там отметили, что после случившегося в школу сразу же вызвали родителя мальчика, претензий к учителю или администрации школы у него не возникло. Тем не менее в школе № 19 по факту случившегося организовало проверку Управление образования Администрации Артёмовского городского округа.
Ранее Лайф рассказывал, что директор школы под Курском порвал ухо ученику за отказ снять серьгу. До этого педагог просил маму подростка повлиять на внешний вид ребёнка, но аксессуар раздора остался на месте. По факту инцидента прокуратура организовала проверку.
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