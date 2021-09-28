Учительница заставила пятиклассника с диареей досидеть урок в "грязных" штанах

В приморской школе № 19 города Артёма педагог отказалась отпускать с урока ученика пятого класса с диареей, и в результате дотерпеть до звонка мальчику не удалось. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на мать одного из учащихся образовательного учреждения.

Женщина подчеркнула, что детям нельзя выходить в туалет во время занятий в связи с поручением директора. Однако в школьной администрации заверили, что всё было иначе. Педагог не согласилась отпустить мальчика с урока, поскольку он пытался уйти с портфелем, но о своей проблеме не говорил.

"Учитель спросил: "Куда ты с портфелем?" — стал останавливать. Как это — с урока с портфелем выйти? И всё, видимо, у ребёнка уже "это" случилось и он хотел уйти, но объяснить постеснялся", — пояснили в образовательном учреждении.

Там отметили, что после случившегося в школу сразу же вызвали родителя мальчика, претензий к учителю или администрации школы у него не возникло. Тем не менее в школе № 19 по факту случившегося организовало проверку Управление образования Администрации Артёмовского городского округа.