Лукашенко дал один месяц на доработку проекта новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал специальной конституционной комиссии один месяц на доработку проекта основного закона страны. Об этом рассказала председатель верхней палаты парламента республики Наталья Кочанова.

"На доработку дан месяц. Причём было внесено предложение доработать конституцию и те нормы, по которым разошлись позиции, более узким кругом. Но в целом конституционная комиссия пришла к единому мнению", — сказала она журналистам.

По словам Кочановой, основные положения из проекта документа, которые были предложены президенту, поддержали все члены комиссии.