Лукашенко дал один месяц на доработку проекта новой конституции
Впервые предложение изменить основной закон страны он озвучил летом прошлого года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал специальной конституционной комиссии один месяц на доработку проекта основного закона страны. Об этом рассказала председатель верхней палаты парламента республики Наталья Кочанова.
"На доработку дан месяц. Причём было внесено предложение доработать конституцию и те нормы, по которым разошлись позиции, более узким кругом. Но в целом конституционная комиссия пришла к единому мнению", — сказала она журналистам.
По словам Кочановой, основные положения из проекта документа, которые были предложены президенту, поддержали все члены комиссии.
Напомним, что президент Белоруссии впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. Сегодня Александр Лукашенко заявил о наличии варианта проекта новой конституции страны.
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