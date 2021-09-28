Ещё один российский регион ввёл QR-коды из-за коронавируса
Новые правила будут действовать уже со следующей недели. Правда, распространяются они пока только на культурные и спортивные мероприятия.
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Власти Пермского края решили ужесточить антиковидные меры и ввести систему QR-кодов, правда, распространить её пока лишь на культурные и спортивные мероприятия. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на решение регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Новые правила будут действовать уже со следующей недели. Попасть на концерт, в театр или на матч любимой команды смогут только те жители региона, кто за последние полгода успел привиться или переболеть и имеет соответствующее цифровое подтверждение.
Ранее на аналогичные меры пришлось пойти Самарской области. Правда, там обстановка ещё строже: местных школьников могут перевести на дистанционку, а торговым центрам пригрозили штрафами и закрытием в том случае, если не будет соблюдаться масочный режим.
Напомним, на днях власти Пермского края заявили, что также рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения населением общественных мест. А ранее Лайф рассказывал, что школьников снова начали отправлять на удалёнку в ряде российских регионов. То, как дальше будет развиваться обстановка, зависит от темпов вакцинации населения и соблюдения масочного режима, убеждены врачи.
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