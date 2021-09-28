НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ещё один российский регион ввёл QR-коды из-за коронавируса

Новые правила будут действовать уже со следующей недели. Правда, распространяются они пока только на культурные и спортивные мероприятия.

28 сентября, 13:26

Фото © Flickr.com / Agatha Proteus

Власти Пермского края решили ужесточить антиковидные меры и ввести систему QR-кодов, правда, распространить её пока лишь на культурные и спортивные мероприятия. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на решение регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Новые правила будут действовать уже со следующей недели. Попасть на концерт, в театр или на матч любимой команды смогут только те жители региона, кто за последние полгода успел привиться или переболеть и имеет соответствующее цифровое подтверждение.

Ранее на аналогичные меры пришлось пойти Самарской области. Правда, там обстановка ещё строже: местных школьников могут перевести на дистанционку, а торговым центрам пригрозили штрафами и закрытием в том случае, если не будет соблюдаться масочный режим.

Песков констатировал рост заболеваемости ковидом в ряде регионов РФ

Песков констатировал рост заболеваемости ковидом в ряде регионов РФ

Напомним, на днях власти Пермского края заявили, что также рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения населением общественных мест. А ранее Лайф рассказывал, что школьников снова начали отправлять на удалёнку в ряде российских регионов. То, как дальше будет развиваться обстановка, зависит от темпов вакцинации населения и соблюдения масочного режима, убеждены врачи.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Российский регион объявил о введении QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом

вчера в 16:05

Актёр Мадянов рассказал о своём самочувствии после съёмок с заболевшей ковидом Гузеевой

сегодня в 13:28

"Нужно отстаивать то, что правильно": Оскорблённый американский хоккеист заявил, что не будет играть на Украине после расистского скандала

сегодня в 14:02

Метели и гололедица: "Фобос" предупредил россиян о "репетиции зимы"

сегодня в 13:55

ОПЕК: Нефть будет самым востребованным топливом до 2045 года

сегодня в 13:50

Новости партнеров

Layer 1