Актёр Мадянов рассказал о своём самочувствии после съёмок с заболевшей ковидом Гузеевой

Артист театра и кино Роман Мадянов, который контактировал в Крыму с заболевшей ковидом Ларисой Гузеевой, сдал тест на коронавирус. Он рассказал Лайфу, что анализ отрицательный, ничего не указывает на заражение. При этом он даже не может предположить, где актриса могла подхватить инфекцию.

"Чувствую себя замечательно. Не знаю, у меня нет никаких предположений. Мы все под Богом ходим. Вот так получилось. Я по приезде сдал анализы, всё нормально у меня", — отметил Мадянов.