Актёр Мадянов рассказал о своём самочувствии после съёмок с заболевшей ковидом Гузеевой
62-летняя актриса попала в больницу по возвращении из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом.
Артист театра и кино Роман Мадянов, который контактировал в Крыму с заболевшей ковидом Ларисой Гузеевой, сдал тест на коронавирус. Он рассказал Лайфу, что анализ отрицательный, ничего не указывает на заражение. При этом он даже не может предположить, где актриса могла подхватить инфекцию.
"Чувствую себя замечательно. Не знаю, у меня нет никаких предположений. Мы все под Богом ходим. Вот так получилось. Я по приезде сдал анализы, всё нормально у меня", — отметил Мадянов.
Напомним, вечером 26 сентября Гузееву на скорой доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом поражения лёгких у звезды нет — КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом.
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