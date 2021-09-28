ОПЕК: Нефть будет самым востребованным топливом до 2045 года

Согласно опубликованным данным, в 2020 году доля нефти в мировом потреблении энергоносителей составляла 30%, к 2025-му это значение вырастет на 1%, так как спрос будет восстанавливаться после пандемии коронавируса. После этого нефть с рынка начнут вытеснять новые источники энергии, однако сокращение доли будет незначительным — до 28%. При этом уровень спроса на чёрное золото в разных странах будет отличаться. В России добыча выйдет на длительное плато после 2026 года и начнёт снижаться только к 2045-му.