ОПЕК: Нефть будет самым востребованным топливом до 2045 года
Через четыре года чёрное золото начнут вытеснять альтернативные источники энергии, но сокращение доли будет незначительным.
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Несмотря на рост количества возобновляемых источников энергии, нефть будет оставаться самым потребляемым видом топлива до 2045 года, следует из прогноза ОПЕК World Oil Outlook (WOO).
Согласно опубликованным данным, в 2020 году доля нефти в мировом потреблении энергоносителей составляла 30%, к 2025-му это значение вырастет на 1%, так как спрос будет восстанавливаться после пандемии коронавируса. После этого нефть с рынка начнут вытеснять новые источники энергии, однако сокращение доли будет незначительным — до 28%. При этом уровень спроса на чёрное золото в разных странах будет отличаться. В России добыча выйдет на длительное плато после 2026 года и начнёт снижаться только к 2045-му.
"Долгосрочный рост спроса на нефть будет ограничен всё большим проникновением электротранспорта в жизнь потребителей", — отметили эксперты ОПЕК.
Ранее в Роснедрах рассказали, на сколько лет в России хватит запасов нефти. При этом самым перспективным регионом для поиска новых месторождений является Западная Сибирь, отметили в агентстве.
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