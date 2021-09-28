В Петербурге состоится венчание наследника династии Романовых

Венчание наследника династии Романовых Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини состоится 1 октября в Санкт-Петербурге. Советник канцелярии Российского императорского дома Кирилл Кириллович Немирович-Данченко объяснил, почему местом свадьбы была выбрана именно Северная столица.

"Сейчас Российский императорский дом — это не политическая, а историческая и культурная институция. Я думаю, что если бы свадьба проходила в Москве — она получила бы в том числе ненужные политические коннотации", — рассказал советник в интервью газете "Петербургский дневник".

По словам Немировича-Данченко, Петербург не случайно считается культурной столицей России, а также город традиционно очень близок императорской семье.