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В Петербурге состоится венчание наследника династии Романовых

Выбор Северной столицы, в частности, связан с тем, что город традиционно был близок императорской семье.

28 сентября, 13:45
<p>Фото © <a href="http://imperialhouse.ru/rus/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Российский императорский дом</a></p>

Фото © Российский императорский дом

Венчание наследника династии Романовых Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини состоится 1 октября в Санкт-Петербурге. Советник канцелярии Российского императорского дома Кирилл Кириллович Немирович-Данченко объяснил, почему местом свадьбы была выбрана именно Северная столица.

"Сейчас Российский императорский домэто не политическая, а историческая и культурная институция. Я думаю, что если бы свадьба проходила в Москве — она получила бы в том числе ненужные политические коннотации", — рассказал советник в интервью газете "Петербургский дневник".

По словам Немировича-Данченко, Петербург не случайно считается культурной столицей России, а также город традиционно очень близок императорской семье.

Ранее Лайф сообщал, что наследник династии Романовых решил сыграть свадьбу в России впервые за 100 лет. Венчание прошло в Троицком соборе Ипатьевского монастыря в Костроме.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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