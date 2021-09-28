Экс-сотрудница Белого дома раскрыла фразу, которую Трамп шепнул Путину на G20

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намеренно пытался вести себя жёстче во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке в 2019 году. Об этом в своих мемуарах рассказала бывшая пресс-секретарь тогдашнего американского лидера Стефани Гришэм, пишет газета The Washington Post .

Она утверждает, что невольно подслушала своего начальника — тот наклонился к Путину и шепнул ему: "Я буду вести себя с вами немного жёстче несколько минут. Но это для камер, а как только они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете?" Мемуары Гришэм под названием "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа" официально появятся на прилавках 5 октября.