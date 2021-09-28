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Пропавшего в лесу на Урале срочника нашли мёртвым

20-летний Иван успел прослужить в ракетных войсках стратегического назначения всего два месяца. Подробности его гибели выясняются.

28 сентября, 14:14
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Фото © Pixabay

Солдата, который накануне сбежал из воинского ракетного соединения, дислоцированного в посёлке Свободный Свердловской области, нашли мёртвым. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

20-летний Иван служил в ракетных войсках стратегического назначения два месяца. У пропавшего не было конфликтов в части. Дома у солдата тоже всё в порядке. Когда он покинул часть, при себе у парня был автомат Калашникова и штык-нож. Оружие вскоре нашли в лесу, но срочника поблизости не было. В пресс-службе Центрального военного округа официально настаивали, что военнослужащий заблудился во время учений в лесу.

Вооружённый срочник сбежал из части в Свердловской области

Вооружённый срочник сбежал из части в Свердловской области

А ранее в Кировской области почти на неделю пропал солдат. Об исчезновении бойца стало известно 10 сентября. По версии руководства части, никакой самоволки не было. Лайф также узнал, что в воинской части солдата уважали, ни с кем из сослуживцев он не конфликтовал, а командиры всегда ставили его в пример. 24-летнего Рустама обнаружили 16 сентября недалеко от лесополосы. Измотанный и мокрый, он брёл по обочине дороги и, наткнувшись на патруль, сразу пошёл к людям. При нём был автомат без патронов. Солдат настаивает, что он пошёл за грибами, увлёкся и не заметил, как потерялся.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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