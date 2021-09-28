В Центральном военном округе раскрыли подробности трагической гибели солдата-срочника, который заблудился в лесу во время учений в Свердловской области. Оказалось, что молодой человек попытался залезть на опору ЛЭП, получил удар током и погиб.

"По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током. Находившийся в лесу военнослужащий предпринял попытку взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током", — цитирует РИА "Новости" сообщение ЦВО.

Напомним, ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в Свердловской области пропал вооружённый солдат-срочник. В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что солдат заблудился во время учений в лесу, при себе у него действительно было оружие, но без боеприпасов.