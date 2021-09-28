Очевидцы сообщили о минировании многоэтажного дома в Ленобласти

В городе Кировске Ленинградской области житель многоэтажки заминировал квартиру. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, мужчина установил растяжку с гранатой в дверном проёме. Сейчас на месте работают сотрудники МВД, ФСБ и Следственного комитета. Из дома эвакуировано 24 человека. Как сообщает "Mash на Мойке", подозреваемого ранее замечали за употреблением наркотиков. Сообщается, что заминировать дом он мог из-за своей недвижимости, которую якобы захватили мигранты.