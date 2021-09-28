НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Очевидцы сообщили о минировании многоэтажного дома в Ленобласти

По некоторым данным, местный житель установил растяжку с гранатой из-за проблем с недвижимостью.

28 сентября, 15:50
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/kirovsk_online" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кировск Online"</a></p>

Фото © VK / "Кировск Online"

В городе Кировске Ленинградской области житель многоэтажки заминировал квартиру. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, мужчина установил растяжку с гранатой в дверном проёме. Сейчас на месте работают сотрудники МВД, ФСБ и Следственного комитета. Из дома эвакуировано 24 человека. Как сообщает "Mash на Мойке", подозреваемого ранее замечали за употреблением наркотиков. Сообщается, что заминировать дом он мог из-за своей недвижимости, которую якобы захватили мигранты.

Житель Екатеринбурга пытался вернуть жену, напугав муляжом гранаты

Житель Екатеринбурга пытался вернуть жену, напугав муляжом гранаты

Ранее Лайф рассказывал, что в Альметьевске задержали бывшего афганца с гранатой, угрожавшего взорвать дом. Полицейских вызвала жена подозреваемого, которая сообщила, что тот, будучи в неадекватном состоянии, держал гранату за чеку и говорил: "Мы вместе сейчас взорвёмся".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1