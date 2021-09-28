НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россияне назвали работодателей главными противниками рождения детей

В противоположном углу оказалось государство, о положительном влиянии которого заявило 77% респондентов.

28 сентября, 15:38
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Работодатели оказались тем общественным институтом, который, по мнению россиян, больше всего препятствует рождению детей в семьях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, которое провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Лидером мнений респондентов оказалось государство. О его положительном влиянии на решение о пополнении семьи высказалось 77% анкетируемых. Ещё по 64% таковыми назвали медицину и церковь. Школа получила поддержку 56% опрошенных, а армия — 53%. В противоположном углу рейтинга ВЦИОМа оказались работодатели. По мнению 43% россиян, начальство негативным образом влияет на решение о рождении ребёнка, не поддерживая в этом своих сотрудников.

Число желающих вступить в брак россиян снизилось на 7%

Число желающих вступить в брак россиян снизилось на 7%

По данным ВЦИОМа, за последние пять лет с 78% до 71% сократилось число желающих вступать в брак. Уменьшилось также число желающих проживать с партнёром в гражданском браке. Вместе с тем с 5% до 11% выросла доля тех, кто хотел бы жить один.

Ранее Лайф рассказывал, что каждый третий россиянин вынужден жертвовать общением с семьёй ради подработки. Для 1,7 тысячи человек подработка — это ощущение финансовой стабильности, а для 2,6 тысячи в возрасте 18–24 лет — возможность завести новые знакомства.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Аналитики подсчитали количество россиян с платными подписками на онлайн-кинотеатры

сегодня в 01:34

Деловая семья: За что арестован экс-вице-премьер Крыма и как он зарабатывал миллионы

24 сентября, 17:55

Профессор ВШЭ считает разумным решение о сокращении контрольных работ в школах

сегодня в 16:26

"Наши надежды и мечты утонули": Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за вечное "бла, бла, бла!"

сегодня в 16:56

В Челябинске ищут пропавшую пять дней назад 15-летнюю школьницу

сегодня в 16:50

Новости партнеров

Layer 1