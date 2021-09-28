Россияне назвали работодателей главными противниками рождения детей

Работодатели оказались тем общественным институтом, который, по мнению россиян, больше всего препятствует рождению детей в семьях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, которое провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Лидером мнений респондентов оказалось государство. О его положительном влиянии на решение о пополнении семьи высказалось 77% анкетируемых. Ещё по 64% таковыми назвали медицину и церковь. Школа получила поддержку 56% опрошенных, а армия — 53%. В противоположном углу рейтинга ВЦИОМа оказались работодатели. По мнению 43% россиян, начальство негативным образом влияет на решение о рождении ребёнка, не поддерживая в этом своих сотрудников.

По данным ВЦИОМа, за последние пять лет с 78% до 71% сократилось число желающих вступать в брак. Уменьшилось также число желающих проживать с партнёром в гражданском браке. Вместе с тем с 5% до 11% выросла доля тех, кто хотел бы жить один.