Россияне назвали работодателей главными противниками рождения детей
В противоположном углу оказалось государство, о положительном влиянии которого заявило 77% респондентов.
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Работодатели оказались тем общественным институтом, который, по мнению россиян, больше всего препятствует рождению детей в семьях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, которое провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Лидером мнений респондентов оказалось государство. О его положительном влиянии на решение о пополнении семьи высказалось 77% анкетируемых. Ещё по 64% таковыми назвали медицину и церковь. Школа получила поддержку 56% опрошенных, а армия — 53%. В противоположном углу рейтинга ВЦИОМа оказались работодатели. По мнению 43% россиян, начальство негативным образом влияет на решение о рождении ребёнка, не поддерживая в этом своих сотрудников.
По данным ВЦИОМа, за последние пять лет с 78% до 71% сократилось число желающих вступать в брак. Уменьшилось также число желающих проживать с партнёром в гражданском браке. Вместе с тем с 5% до 11% выросла доля тех, кто хотел бы жить один.
Ранее Лайф рассказывал, что каждый третий россиянин вынужден жертвовать общением с семьёй ради подработки. Для 1,7 тысячи человек подработка — это ощущение финансовой стабильности, а для 2,6 тысячи в возрасте 18–24 лет — возможность завести новые знакомства.
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