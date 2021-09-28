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Пять улиц на западе Москвы благоустроят в формате "от дома до дома"

Это часть программы мэра "Мой район", предусматривающей комплексный капитальный ремонт территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне.

28 сентября, 15:37
<p>Фото ©<a href="https://www.mos.ru/news/item/96700073/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> mos.ru </a></p>

Фото © mos.ru

Общая площадь территорий, которые приведут в порядок на западе Москвы, составит 60 гектаров. Работы ведутся на улицах Барвихинской, Наташи Ковшовой и 50 лет Октября, а также на Ломоносовском проспекте и на участке Университетского проспекта от Мосфильмовской улицы до Мичуринского проспекта.

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"При выборе улиц для ремонта ориентируются на межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, а также на близость важных социальных и других объектов. Задача не только в том, чтобы отремонтировать дороги и привести их в нормативное состояние, но и обеспечить безопасность — установить новые светофоры, организовать островки безопасности и обустроить новые пешеходные переходы с контрастным освещением. Сейчас работы ведутся на улицах Барвихинской, Наташи Ковшовой и 50 лет Октября, а также на Ломоносовском проспекте и на участке Университетского — от Мосфильмовской улицы до Мичуринского проспекта", — рассказал замруководителя городского департамента капремонта Москвы Антон Акулов.

Для комфорта и безопасности горожан установят 357 фонарей и 98 торшеров с энергосберегающими светильниками. На проезжей части и тротуарах обновят асфальт, общая площадь работ составит более 400 тысяч квадратных метров. Также специалисты разобьют почти 230 тысяч квадратных метров газона. Провода уберут под землю и сделают ливневую канализацию. Для пассажиров общественного транспорта предусмотрели 45 современных остановочных павильонов с бесплатным Wi-Fi и зарядными устройствами для гаджетов. Кроме того, обустроят более 620 парковочных мест. Регулировать движение будут 19 новых светофоров, на пешеходных переходах установят 367 опор контрастного освещения.

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Работы ведутся в формате "от дома до дома". Это часть программы мэра "Мой район", предусматривающей комплексный капитальный ремонт территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Программа, о которой идёт речь, реализуется в Москве с 2018 года. Это проект по созданию единого стандарта качества жизни и городской среды во всём городе. Её главная задача — создать комфортные условия жизни в каждом районе Москвы. Они должны быть комплексно благоустроены, в каждом из них должны появиться свои качественные поликлиники, хорошие школы, библиотеки, дома культуры, парки, скверы, а ещё должны быть созданы условия для занятий спортом. В то же время "Мой район" — это живой и постоянно развивающийся проект, который должен объединить в одну систему огромные наработки, связанные с благоустройством, качественными образованием, здравоохранением, работой и досугом горожан.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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