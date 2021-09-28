Пять улиц на западе Москвы благоустроят в формате "от дома до дома"

Общая площадь территорий, которые приведут в порядок на западе Москвы, составит 60 гектаров. Работы ведутся на улицах Барвихинской, Наташи Ковшовой и 50 лет Октября, а также на Ломоносовском проспекте и на участке Университетского проспекта от Мосфильмовской улицы до Мичуринского проспекта.

"При выборе улиц для ремонта ориентируются на межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, а также на близость важных социальных и других объектов. Задача не только в том, чтобы отремонтировать дороги и привести их в нормативное состояние, но и обеспечить безопасность — установить новые светофоры, организовать островки безопасности и обустроить новые пешеходные переходы с контрастным освещением. Сейчас работы ведутся на улицах Барвихинской, Наташи Ковшовой и 50 лет Октября, а также на Ломоносовском проспекте и на участке Университетского — от Мосфильмовской улицы до Мичуринского проспекта", — рассказал замруководителя городского департамента капремонта Москвы Антон Акулов.

Для комфорта и безопасности горожан установят 357 фонарей и 98 торшеров с энергосберегающими светильниками. На проезжей части и тротуарах обновят асфальт, общая площадь работ составит более 400 тысяч квадратных метров. Также специалисты разобьют почти 230 тысяч квадратных метров газона. Провода уберут под землю и сделают ливневую канализацию. Для пассажиров общественного транспорта предусмотрели 45 современных остановочных павильонов с бесплатным Wi-Fi и зарядными устройствами для гаджетов. Кроме того, обустроят более 620 парковочных мест. Регулировать движение будут 19 новых светофоров, на пешеходных переходах установят 367 опор контрастного освещения.