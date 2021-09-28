Зюганов назвал недопустимой блокировку приёмной зампредседателя ЦК КПРФ
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Он обратился к полицейским, попросил их успокоиться и не тревожить депутатов своей партии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал уголовным преступлением блокировку сотрудниками полиции приёмной первого зампредседателя ЦК партии Ивана Мельникова. Он пообещал принять необходимые меры.
"Это приёмная Мельникова, первого заместителя председателя Государственной думы, поэтому те, кто атаковал эту приёмную, должны понимать, что они совершают уголовное преступление. Это совершенно недопустимо. Мы примем все необходимые меры", — заявил Зюганов.
Он рассказал журналистам, что на днях общался с главой МВД России Владимиром Колокольцевым по поводу нарушений прав московских кандидатов в депутаты и депутатов партии. По его словам, Колокольцев обещал разобраться по каждому эпизоду. Также Зюганов обратился к полицейским, попросил их успокоиться и не тревожить членов КПРФ.
Ранее Лайф писал о том, что президиум ЦК КПРФ единогласно выбрал Геннадия Зюганова на должность главы партийной фракции в Госдуме нового созыва. По числу набранных на прошедших выборах в Госдуму голосов КПРФ оказалась на втором месте, уступив только "Единой России". По итогам голосования Зюганов высоко оценил результаты партии, однако в центре Москвы всё равно прошла несогласованная акция против результатов выборов.