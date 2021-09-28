Зюганов назвал недопустимой блокировку приёмной зампредседателя ЦК КПРФ

"Это приёмная Мельникова, первого заместителя председателя Государственной думы, поэтому те, кто атаковал эту приёмную, должны понимать, что они совершают уголовное преступление. Это совершенно недопустимо. Мы примем все необходимые меры", — заявил Зюганов.

Он рассказал журналистам, что на днях общался с главой МВД России Владимиром Колокольцевым по поводу нарушений прав московских кандидатов в депутаты и депутатов партии. По его словам, Колокольцев обещал разобраться по каждому эпизоду. Также Зюганов обратился к полицейским, попросил их успокоиться и не тревожить членов КПРФ.