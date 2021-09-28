Зюганов назвал недопустимой блокировку приёмной зампредседателя ЦК КПРФ

Он обратился к полицейским, попросил их успокоиться и не тревожить депутатов своей партии.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал уголовным преступлением блокировку сотрудниками полиции приёмной первого зампредседателя ЦК партии Ивана Мельникова. Он пообещал принять необходимые меры.

"Это приёмная Мельникова, первого заместителя председателя Государственной думы, поэтому те, кто атаковал эту приёмную, должны понимать, что они совершают уголовное преступление. Это совершенно недопустимо. Мы примем все необходимые меры", — заявил Зюганов.