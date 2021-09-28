В МИД РФ заявили, что Венгрия согласовала с Еврокомиссией контракт с "Газпромом"
Соглашение сроком на 15 лет вызвало бурную реакцию со стороны Киева, который обиделся на Будапешт.
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Венгрия учитывала требования Европейской комиссии при подписании контракта на поставку газа с "Газпромом" в обход территории Украины. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" озвучил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Я, естественно, деталей, в том числе коммерческих деталей этого контракта, не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьёзного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии", — объяснил Чижов.
По словам постпреда РФ, газовое соглашение продиктовано рядом объективных причин, в том числе и соображениями национальной безопасности.
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Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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