В МИД РФ заявили, что Венгрия согласовала с Еврокомиссией контракт с "Газпромом"

Венгрия учитывала требования Европейской комиссии при подписании контракта на поставку газа с "Газпромом" в обход территории Украины. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" озвучил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Я, естественно, деталей, в том числе коммерческих деталей этого контракта, не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьёзного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии", — объяснил Чижов.