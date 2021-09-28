В пермской школе опровергли сообщения о физруке, заставлявшем детей молиться Аллаху
Директор учебного заведения решил провести внутреннюю проверку и поговорить с родителями учащихся.
В Перми опровергли, что учитель заставлял детей молиться Аллаху. Видео © Соцсети
В департаменте образования Перми опровергли информацию о том, что физрук местной школы № 123 в Голованове якобы заставил первоклассников молиться Аллаху во время урока. Ведомство связалось с руководством учреждения после появления в Сети видео, на котором ребёнок рассказывает о случившемся.
"Сразу после появления информации от родителей в соцсетях специалисты городского департамента образования связались с директором школы № 123. Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе "по-турецки". Никакого религиозного контекста в этом не было", — приводится сообщение департамента на странице пресс-службы администрации города в Facebook.
По словам директора школы, учитель опытный и жалоб на его работу ранее не было. Там заявили о намерении провести внутреннюю проверку и поговорить с родителями учеников, чтобы разобраться в произошедшем.
Ранее Лайф рассказывал, что директор школы под Курском порвал ухо ученику за отказ снять серьгу. До этого педагог просил маму подростка повлиять на внешний вид ребёнка, но аксессуар раздора остался на месте. По факту инцидента прокуратура организовала проверку.
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