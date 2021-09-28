В пермской школе опровергли сообщения о физруке, заставлявшем детей молиться Аллаху

В Перми опровергли, что учитель заставлял детей молиться Аллаху. Видео © Соцсети

В департаменте образования Перми опровергли информацию о том, что физрук местной школы № 123 в Голованове якобы заставил первоклассников молиться Аллаху во время урока. Ведомство связалось с руководством учреждения после появления в Сети видео, на котором ребёнок рассказывает о случившемся.

"Сразу после появления информации от родителей в соцсетях специалисты городского департамента образования связались с директором школы № 123. Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе "по-турецки". Никакого религиозного контекста в этом не было", — приводится сообщение департамента на странице пресс-службы администрации города в Facebook.

По словам директора школы, учитель опытный и жалоб на его работу ранее не было. Там заявили о намерении провести внутреннюю проверку и поговорить с родителями учеников, чтобы разобраться в произошедшем.