Директор питерского колледжа рассказала о мужчинах, угрожавших студентам ножом

Задержанные сегодня возле педагогического колледжа № 8 в Санкт-Петербурге мужчины приставали ко всем, кто проходил мимо них, и предлагали услуги интимного характера. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала директор учебного заведения.

"Мужчины были в неадекватном состоянии. Они угрожали всем, кто мимо них проходил, предлагали услуги сексуального характера. Сразу вызвали [полицию], сотрудники наши отработали очень грамотно, нажали кнопку тревожной сигнализации, позвонили "112", выехали все службы", — сказала собеседница телеканала.