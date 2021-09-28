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Директор питерского колледжа рассказала о мужчинах, угрожавших студентам ножом

Парней задержали прибывшие по тревожной кнопке правоохранители. Один из них, как выяснилось, ранее был судим.

28 сентября, 14:57
<p>Фото © УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО</p>

Фото © УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО

Задержанные сегодня возле педагогического колледжа № 8 в Санкт-Петербурге мужчины приставали ко всем, кто проходил мимо них, и предлагали услуги интимного характера. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала директор учебного заведения.

"Мужчины были в неадекватном состоянии. Они угрожали всем, кто мимо них проходил, предлагали услуги сексуального характера. Сразу вызвали [полицию], сотрудники наши отработали очень грамотно, нажали кнопку тревожной сигнализации, позвонили "112", выехали все службы", — сказала собеседница телеканала.

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Как сообщал Лайф, инцидент произошёл сегодня прямо на крыльце колледжа. Двое мужчин в неадекватном состоянии угрожали ножом студентам. Одна из девушек обратилась к охраннику учреждения, который нажал тревожную кнопку. В результате приехавшие на место правоохранители задержали хулиганов. Как выяснилось, один из них ранее уже был судим за кражу и хранение наркотиков.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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