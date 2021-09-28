Умер участник шоу "Голос", певец Николай Арутюнов
Он был первым российским музыкантом, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтрё.
Фото © VK / Николай Арутюнов — Официальная группа
На 64-м году жизни скончался участник шоу "Голос 60+", советский и российский певец, радиоведущий Николай Арутюнов. Причина его смерти неизвестна. Церемония прощания с исполнителем уже состоялась, сообщает РБК со ссылкой на представителя сына артиста.
Арутюнов всю жизнь занимался музыкой, организовал несколько групп, в том числе "Лигу блюза", которая исполняла композиции на английском и русском языках. Также он стал первым музыкантом из России, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтрё. В последние годы жизни Арутюнов был ведущим авторской передачи о рок-исполнителях на радио "Финам FM", а также участвовал в телевизионном шоу "Голос 60+" и "Голос.Перезагрузка".
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