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Умер участник шоу "Голос", певец Николай Арутюнов

Он был первым российским музыкантом, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтрё.

28 сентября, 14:50
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/n.arutunov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Николай Арутюнов </a>—<a href="https://vk.com/n.arutunov" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Официальная группа</a></p>

Фото © VK / Николай Арутюнов Официальная группа

На 64-м году жизни скончался участник шоу "Голос 60+", советский и российский певец, радиоведущий Николай Арутюнов. Причина его смерти неизвестна. Церемония прощания с исполнителем уже состоялась, сообщает РБК со ссылкой на представителя сына артиста.

Арутюнов всю жизнь занимался музыкой, организовал несколько групп, в том числе "Лигу блюза", которая исполняла композиции на английском и русском языках. Также он стал первым музыкантом из России, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтрё. В последние годы жизни Арутюнов был ведущим авторской передачи о рок-исполнителях на радио "Финам FM", а также участвовал в телевизионном шоу "Голос 60+" и "Голос.Перезагрузка".

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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