Умер участник шоу "Голос", певец Николай Арутюнов

На 64-м году жизни скончался участник шоу "Голос 60+", советский и российский певец, радиоведущий Николай Арутюнов. Причина его смерти неизвестна. Церемония прощания с исполнителем уже состоялась, сообщает РБК со ссылкой на представителя сына артиста.

Арутюнов всю жизнь занимался музыкой, организовал несколько групп, в том числе "Лигу блюза", которая исполняла композиции на английском и русском языках. Также он стал первым музыкантом из России, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтрё. В последние годы жизни Арутюнов был ведущим авторской передачи о рок-исполнителях на радио "Финам FM", а также участвовал в телевизионном шоу "Голос 60+" и "Голос.Перезагрузка".