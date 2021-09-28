Влюблённый строитель с ножом залез на крышу дома в Новой Москве, хозяйка которого разбила ему сердце

В коттеджном посёлке Зосимово в Новой Москве 23-летний Мухамед забрался с ножом на крышу двухэтажного дома из-за невзаимной любви. Как рассказал Лайфу источник, сердце пылкому молодому человеку разбила хозяйка коттеджа, в котором он делал ремонт.

На крыше влюблённый "Карлсон" молил женщину о взаимности. Однако та осталась непреклонной и вместо ответных излияний вызвала на место сотрудников экстренных служб. В итоге хозяйка дома и сердца Мухамеда уговорила его спуститься на землю не без помощи бригады скорой помощи. Однако перед этим парень со всей силы швырнул с крыши свой мобильник, а за ним вниз полетел нож. Затем "Ромео" сдался.

Владелица коттеджа призналась, что парень сразу показался ей каким-то странным. У женщины есть 29-летняя дочь, а сама она с 2017 года находится в разводе. Она наняла Мухамеда на работу, чтобы тот завершил ремонт. Парень жил в маленькой комнате, а женщина иногда приезжала в свои владения узнать, как проходят работы. А когда между ней и юношей установились близкие отношения, он заявил, что она женщина его мечты и им нужно пожениться. За день до того, как Мухамед залез на крышу и начал кидаться оттуда вещами, работодательница отказала ему.

При этом, по словам источника Лайфа, на парня женщина обиды не держит. Более того, после случившегося она поехала забирать ухажёра из отдела полиции, а затем планирует свозить его в мечеть, чтобы с ним пообщался мулла или старшие товарищи.