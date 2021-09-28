Влюблённый строитель с ножом залез на крышу дома в Новой Москве, хозяйка которого разбила ему сердце
По данным Лайфа, после инцидента женщина сама поехала забирать отвергнутого "Карлсона" из полицейского отдела.
Фото © LIFE
В коттеджном посёлке Зосимово в Новой Москве 23-летний Мухамед забрался с ножом на крышу двухэтажного дома из-за невзаимной любви. Как рассказал Лайфу источник, сердце пылкому молодому человеку разбила хозяйка коттеджа, в котором он делал ремонт.
На крыше влюблённый "Карлсон" молил женщину о взаимности. Однако та осталась непреклонной и вместо ответных излияний вызвала на место сотрудников экстренных служб. В итоге хозяйка дома и сердца Мухамеда уговорила его спуститься на землю не без помощи бригады скорой помощи. Однако перед этим парень со всей силы швырнул с крыши свой мобильник, а за ним вниз полетел нож. Затем "Ромео" сдался.
Владелица коттеджа призналась, что парень сразу показался ей каким-то странным. У женщины есть 29-летняя дочь, а сама она с 2017 года находится в разводе. Она наняла Мухамеда на работу, чтобы тот завершил ремонт. Парень жил в маленькой комнате, а женщина иногда приезжала в свои владения узнать, как проходят работы. А когда между ней и юношей установились близкие отношения, он заявил, что она женщина его мечты и им нужно пожениться. За день до того, как Мухамед залез на крышу и начал кидаться оттуда вещами, работодательница отказала ему.
При этом, по словам источника Лайфа, на парня женщина обиды не держит. Более того, после случившегося она поехала забирать ухажёра из отдела полиции, а затем планирует свозить его в мечеть, чтобы с ним пообщался мулла или старшие товарищи.
Ранее Лайф рассказывал, как одинокая москвичка отдала мошеннику 15 миллионов, поверив, что он на ней женится. После того как родственники "жениха" одобрили бы кандидатуру "невесты", он обещал вернуть ей все средства до копейки, но внезапно перестал выходить на связь.
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