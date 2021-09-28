МВД объявило в розыск соратника Навального Леонида Волкова

Соратник блогера Алексея Навального Леонид Волков появился в базе розыска МВД. В его карточке говорится, что бывший руководитель "Штабов Навального"* разыскивается "по статье УК".

Скриншот с сайта мвд.рф

Напомним, что ещё в феврале Басманный суд заочно арестовал Волкова по делу о призывах к участию в несогласованных акциях. По данным следствия, соратнику оппозиционера достоверно известно об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов 23 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января Волков разместил на видеохостинге YouTube публикации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных митингах в Москве и других российских городах. Ссылками на указанные видеозаписи Волков поделился на своих страничках в социальных сетях "Фейсбук", "Твиттер" и "Инстаграм".

30 апреля так называемые штабы Навального попали в список организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а в августе Волкову как их руководителю было предъявлено ещё одно обвинение. Следствие считает, что он "обеспечивал формирование и последующее функционирование региональных подразделений некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к совершению иных противоправных деяний".

А ранее во вторник СК возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любови Соболь и иных лиц по статье "Организация экстремистского сообщества". Часть вторая этой статьи также предусматривает и участие в нём. Согласно Уголовному кодексу, наказание, которое грозит подозреваемым, может достигать 10 лет реального лишения свободы.