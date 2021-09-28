За экстремизм в ответе: За что Навальному и его команде грозит до 10 лет тюрьмы

СК возбудил против Алексея Навального и его соратников новое дело — о создании экстремистского сообщества и участии в нём. Лайф разобрался, за какие"заслуги" членам ФБК* светит наказание.