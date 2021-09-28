За экстремизм в ответе: За что Навальному и его команде грозит до 10 лет тюрьмы
СК возбудил против Алексея Навального и его соратников новое дело — о создании экстремистского сообщества и участии в нём. Лайф разобрался, за какие"заслуги" членам ФБК* светит наказание.
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Главное следственное управление СК России опубликовало сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и иных лиц по статье "Организация экстремистского сообщества". Часть вторая этой статьи также предусматривает и участие в нём. Согласно Уголовному кодексу, наказание, которое грозит подозреваемым, может достигать 10 лет реального лишения свободы.
Прочитав это сообщение, многие удивились — за что же столь жёсткое наказание может быть избрано судом. Но если разобраться, то Навальный и Ко прилично успели нагрешить. Вот лишь несколько эпизодов.
Оскорбление ветерана
В феврале 2021 года Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны и назначил ему штраф в размере 850 000 рублей. Основатель Фонда борьбы с коррупцией* обозвал Игната Артёменко "предателем" и "холуём" за призывы участвовать в голосовании по поправкам к конституции.
О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели. pic.twitter.com/CDOf9IUA4Y— Alexey Navalny (@navalny) June 2, 2020
При этом во время судебного процесса Навальный не раз позволил себе оскорблять судью и представителя прокуратуры.
Подрыв конституционного строя
По версии следствия, не позднее 2014 года Алексей Навальный для осуществления деятельности, направленной на "изменение основ конституционного строя и подрыв государственной целостности РФ", создал экстремистское сообщество и руководил им. Затем к нему присоединились Волков и Жданов. Оба соратника основателя ФБК* сейчас находятся за границей.
Как утверждает СК, чтобы обеспечить работу экстремистского сообщества и привлечь на это деньги и участников, организаторы учредили восемь некоммерческих организаций. А в 2017 году они создали движение "Штабы Навального"* в 37 регионах страны. Руководителем штабов стал всё тот же Леонид Волков. С 2014 по 2021 год в состав этого сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади, а также руководители и сотрудники штабов в регионах.
По версии следствия, в целях пропаганды преступной деятельности было создано также несколько сайтов и аккаунтов в соцсетях. Вся их деятельность была направлена на дискредитацию органов власти и создание протестного настроения, чтобы сменить власть, в том числе и насильственным путём. Именно поэтому участники сообщества систематически проводили в России несогласованные публичные мероприятия, где звучали призывы к террористической деятельности.
Я слышал такое мнение. Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом
Попытка вписать нацистов в "Бессмертный полк"
Участники "Штабов Навального"* отметились и ещё в одном по меньшей мере низком поступке. В прошлом году из-за пандемии ежегодная акция "Бессмертный полк" проводилась в онлайн-формате. Тем, кто хотел увидеть фотографии своих родственников, воевавших в Великой Отечественной, предлагалось загрузить изображение с описанием подвигов на специальный сайт. Последователи Навального — Даниил Симонов, Андрей Шабанов, Денис Воронцов и Вячеслав Круглов — людьми, совершившими "подвиг", посчитали Адольфа Гитлера, Генриха Мюллера и генерала Власова. 31 мая 2021 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".
При этом Даниил Симонов состоял в ФБК*, а Вячеслав Круглов в группе "Команда Навального Ульяновск".
*Организация признана иноагентом на территории РФ.