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За экстремизм в ответе: За что Навальному и его команде грозит до 10 лет тюрьмы

СК возбудил против Алексея Навального и его соратников новое дело — о создании экстремистского сообщества и участии в нём. Лайф разобрался, за какие"заслуги" членам ФБК* светит наказание.

28 сентября, 14:20
<p>Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency </p>

Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Главное следственное управление СК России опубликовало сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и иных лиц по статье "Организация экстремистского сообщества". Часть вторая этой статьи также предусматривает и участие в нём. Согласно Уголовному кодексу, наказание, которое грозит подозреваемым, может достигать 10 лет реального лишения свободы.

Прочитав это сообщение, многие удивились — за что же столь жёсткое наказание может быть избрано судом. Но если разобраться, то Навальный и Ко прилично успели нагрешить. Вот лишь несколько эпизодов.

Оскорбление ветерана

В феврале 2021 года Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны и назначил ему штраф в размере 850 000 рублей. Основатель Фонда борьбы с коррупцией* обозвал Игната Артёменко "предателем" и "холуём" за призывы участвовать в голосовании по поправкам к конституции.

При этом во время судебного процесса Навальный не раз позволил себе оскорблять судью и представителя прокуратуры.

Подрыв конституционного строя

По версии следствия, не позднее 2014 года Алексей Навальный для осуществления деятельности, направленной на "изменение основ конституционного строя и подрыв государственной целостности РФ", создал экстремистское сообщество и руководил им. Затем к нему присоединились Волков и Жданов. Оба соратника основателя ФБК* сейчас находятся за границей.

  • Жданов. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук
    Жданов. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук
  • Волков. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
    Волков. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Жданов. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

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Как утверждает СК, чтобы обеспечить работу экстремистского сообщества и привлечь на это деньги и участников, организаторы учредили восемь некоммерческих организаций. А в 2017 году они создали движение "Штабы Навального"* в 37 регионах страны. Руководителем штабов стал всё тот же Леонид Волков. С 2014 по 2021 год в состав этого сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади, а также руководители и сотрудники штабов в регионах.

По версии следствия, в целях пропаганды преступной деятельности было создано также несколько сайтов и аккаунтов в соцсетях. Вся их деятельность была направлена на дискредитацию органов власти и создание протестного настроения, чтобы сменить власть, в том числе и насильственным путём. Именно поэтому участники сообщества систематически проводили в России несогласованные публичные мероприятия, где звучали призывы к террористической деятельности.

Я слышал такое мнение. Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом

Алексей Навальный

Основатель ФБК* в интервью "Эхо Москвы"

<p><em style="font-style: italic;">Я слышал такое мнение. Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом</em></p>
<p><em style="font-style: italic;">Я слышал такое мнение. Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом</em></p>

Попытка вписать нацистов в "Бессмертный полк"

Участники "Штабов Навального"* отметились и ещё в одном по меньшей мере низком поступке. В прошлом году из-за пандемии ежегодная акция "Бессмертный полк" проводилась в онлайн-формате. Тем, кто хотел увидеть фотографии своих родственников, воевавших в Великой Отечественной, предлагалось загрузить изображение с описанием подвигов на специальный сайт. Последователи Навального — Даниил Симонов, Андрей Шабанов, Денис Воронцов и Вячеслав Круглов — людьми, совершившими "подвиг", посчитали Адольфа Гитлера, Генриха Мюллера и генерала Власова. 31 мая 2021 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".

При этом Даниил Симонов состоял в ФБК*, а Вячеслав Круглов в группе "Команда Навального Ульяновск".

Сакральная жертва "оппозиции". Зачем была проведена атака на "Бессмертный полк"

Сакральная жертва "оппозиции". Зачем была проведена атака на "Бессмертный полк"

*Организация признана иноагентом на территории РФ.

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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