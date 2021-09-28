На испытания "Спутника V" среди подростков выделят более 100 миллионов рублей

В 2021 году по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина будет выделено более 100 миллионов рублей на третью фазу клинических испытаний "Спутника V" среди подростков. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовых актов.

"Выделить бюджетные ассигнования в размере 100 605,2 тысячи рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг, имея в виду проведение клинического исследования лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак" при участии 3000 добровольцев возрастной группы 12–17 лет", — говорится в документе.